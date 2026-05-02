Prediksi Malut United vs Persis Solo, Upaya Menolak Pasrah di Jatidiri

JawaPos.com - Malut United FC siap menjamu Persis Solo pada laga pekan ke-31 Super League 2025/2026. Dengan kepercayaan diri yang tengah menyelimuti tim setelah meraih kemenangan telak 7-0 atas PSBS Biak di laga sebelumnya.
Hal ini menjadi titik balik tim untuk menghidupkan kembali ambisi melanjutkan tren positifnya.
Pelatih Hendri Susilo memastikan tim berada dalam kondisi siap tempur pada laga yang akan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (2/5) malam.
“Tim dalam situasi percaya diri dan fokus menghadapi Persis Solo. Kami akan berjuang untuk meraih tiga poin,” kata pelatih berlisensi AFC Pro itu.
Seperti diketahui sebelum kemenangan besar tersebut, Malut United sempat melewati periode sulit tanpa kemenangan dalam lima laga. Kini, hasil positif itu menjadi suntikan moral yang signifikan.
“Kemenangan besar pada pertandingan terakhir semoga bisa mengangkat mentalitas pemain untuk laga selanjutnya. Kami berharap Malut United akan kembali ke jalur positif,” imbuhnya.
Kini, dengan menempati posisi keempat klasemen sementara dengan perolehan 49 poin, tim bertekad terus menjaga peluang bersaing di papan atas.
Walaupun waktu persiapan terbatas tidak menyurutkan optimisme tim, seluruh pemain dinyatakan siap memberikan performa terbaik.
“Semua pemain yang dibawa dalam kondisi siap. Semoga persiapan kami bisa lebih maksimal lagi,” ucap Hendri Susilo.
