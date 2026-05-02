Prediksi Malut United vs Persis Solo: Laskar Kie Raha Penuh Percaya Diri, Laskar Sambernyawa dalam Tekanan

Pemain Persis Solo, Dejan Tumbas (kiri), punya peluang mempertahankan Laskar Sambernyawa di Super League. (Instagram/@persisofficial)
JawaPos.com - Malut United akan menjalani laga kandang menghadapi Persis Solo di pekan ke-31 Super League 2025/2026. Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (2/5/2026) pukul 19.00 WIB.
Bagi kedua kesebelasan, pertandingan malam nanti memiliki arti penting. Malut United dan Persis Solo sama-sama mengusung misi kemenangan guna memperbaiki posisi di papan klasemen sementara Super League 2025/2026.
Malut United membidik poin penuh agar tetap eksis di papan atas. Tim berjulukkan Laskar Kie Raha itu sedang menempat posisi keempat dengan koleksi 49 poin. Namun posisinya masih rawan tergusur karena hanya unggul satu angka saja dari Persebaya Surabaya yang berada di posisi kelima.
Skuad Malut United memiliki modal bagus untuk menghadapi Persis Solo dengan kemenangan telak 7-0 atas PSBS Biak di pekan ke-30. Kemenangan telak tersebut sekaligus membuat motivasi Yakob Sayuri dan kolega berlipat ganda.
“Tim dalam situasi percaya diri. Kemenangan besar pada pertandingan terakhir semoga bisa mengangkat mentalitas pemain untuk laga selanjutnya. Kami akan berjuang untuk meraih tiga poin,” kata Hendri Susilo selaku pelatih Malut United, dalam konferensi pers jelang laga, dikutip Sabtu (2/5/2026).
Bicara persiapan, Hendri memastikan seluruh pemainnya dalam kondisi prima, meski waktunya cukup singkat. Yang terpenting, mentalitas para pemain Malut United dapat terus terjaga agar dapat meraih hasil positif di empat laga tersisa.
“Semua pemain yang dibawa dalam kondisi siap. Kami menjaga mentalitas tim agar dapat meraih hasil terbaik. Kami akan berupaya untuk tetap mempertahankan posisi di papan atas,” ucapnya.
Di sisi lain, Persis Solo tengah berada dalam tren yang kurang baik usai mencatatkan dua kekalahan, satu hasil imbang, dan dua kemenangan dari 5 laga sebelumnya. Pada pertandingan terakhir, mereka harus menelan kekalahan telak 0-4 dari Persija Jakarta.
Hasil minor tersebut membuat Persis Solo turun ke posisi 16 alias zona degradasi dengan koleksi 27 poin, tertinggal dua angka dari Madura United yang berada di posisi 15 atau zona aman. Bisa dibilang, situasi tersebut membuat tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu tertekan.
