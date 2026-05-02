Malut United vs Persis Solo! Simak Duel Pemain Kunci Antara Yakob Sayuri dan Miroslav Maricic

Yakob Sayuri jadi andalan Malut United saat melawan Persis Solo. (Dok. Malut United)
JawaPos.com–Malut United akan menghadapi Persis Solo di Super League pekan ke-31. Laga tersebut bakal dimainkan di Stadion Jatidiri Semarang, Sabtu (2/5) pukul 19.00 WIB.
Duel pemain kunci pada laga super league akan mempertemukan Yakob Sayuri dari Malut United. Sementara Persis Solo bakal mengandalkan Miroslav Maricic.
Yakob Sayuri sedang dalam kepercayaan diri tinggi saat Malut United berhasil melumat PSBS Biak di laga super league sebelumnya. Pada pertandingan yang berakhir dengan skor 7-0 tersebut, dia mencetak satu gol dan memberikan tiga assist untuk gol David da Silva, Frets Butuan, dan Septian David.
Secara individu, Yakob Sayuri menunjukkan permainan tajam di lini depan dan kreativitasnya. Melansir laman resmi I League, pemain 28 tahun tersebut melepaskan dua tendangan ke arah gawang dan tujuh kreasi peluang.
Pemain Timnas Indonesia tersebut sering mengandalkan kecepatan dari sisi sayap permainan. Untuk itu, Persis Solo perlu menjaga pergerakan Yakob agar tidak bisa leluasa melepaskan tendangan dan menciptakan peluang.
Di sisi Persis Solo, Miroslav Maricic menjadi salah satu pemain yang diandalkan. Saat kalah dari Persija Jakarta, dia masih mampu mengeluarkan permainan terbaiknya.
Pada laga tersebut, Maricic sempat melepaskan satu tendangan yang tidak mengarah ke gawang. Selain itu, pemain 28 tahun tersebut menciptakan dua kreasi peluang.
Dengan performa tersebut, Maricic memiliki tekad untuk memenangkan laga melawan Malut United. Apalagi, Persis sudah menyiapkan timnya dengan sangat baik.
”Kami secara tim menyiapkan diri dengan baik. Dan saat ini kami sedang menekan tim untuk bekerja keras karena besok (hari ini) akan melawan tim bagus. Tapi kita akan berjuang meraih tiga poin melawan Malut United,” kata pemain asal Serbia tersebut yang dikutip laman resmi Persis, Sabtu (2/5).
