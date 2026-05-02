Andika Rachmansyah
Sabtu, 2 Mei 2026 | 15.26 WIB

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Malut United vs Persis Solo: Main di Stadion Jatidiri dan Tanpa Penonton!

Striker Malut United David da Silva mencetak dua gol saat lawan PSBS Biak (Dok.Malut United)

JawaPos.com - Malut United akan menghadapi Persis Solo dalam pertandingan pekan ke-31 Super League 2025/2026. Duel tersebut berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (2/5/2026) pukul 19.00 WIB.

Sebagai tuan rumah, Malut United sejatinya menjamu Persis Solo di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara. Namun pihak manajemen terpaksa memindahkan laga kandang tersebut ke Stadion Jatidiri Semarang, karena padatnya jadwal pertandingan.

Bagi kedua kesebelasan, pertandingan malam nanti memiliki arti penting. Malut United dan Persis Solo sama-sama mengusung misi kemenangan demi memperbaiki posisi di papan klasemen sementara Super League 2025/2026.

Malut United saat ini masih terkunci di posisi keempat dengan mengemas 49 poin. Posisi mereka masih sangat rawan digusur karena hanya unggul satu angka saja dari Persebaya Surabaya yang berada di posisi kelima, serta berjarak dua angka dari Bhayangkara FC dan Dewa United yang berada di urutan enam dan tujuh.

Pelatih Malut United, Hendri Susilo menyatakan kesiapan timnya. Skuad Laskar Kie Raha yang datang dengan motivasi tinggi diklaim siap untuk membungkam Persis Solo di laga malam nanti.

“Semua pemain yang dibawa dalam kondisi siap. Tim dalam situasi percaya diri dan fokus menghadapi Persis Solo. Besok kami akan berjuang untuk meraih tiga poin,” kata Hendri dalam konferensi pers jelang laga kontra Persis Solo, dikutip Sabtu (2/5/2026).

Laskar Kie Raha datang ke pertandingan dengan motivasi tinggi setelah sukses mengalahkan PSBS Biak dengan skor telak 7-0 di pekan ke-30 Pada Selasa (28/4). Hasil tersebut terbilang cukup bagi Ciro Alves dan kawan-kawan untuk menantang Persis Solo di tengah jeda waktu persiapan yang singkat.

Di sisi lain, Persis Solo tidak memiliki modal bagus untuk menantang Malut United. Tim berjulukkan Laskar Sambernyawa itu datang dengan hasil kekalahan telak 0-4 dari Persija Jakarta di pekan ke-30. Kekalahan tersebut sekaligus membuat mereka turun ke posisi 16 alias zona degradasi dengan koleksi 27 poin.

Kendati begitu, Milomir Seslija selaku pelatih Persis Solo memastikan anak asuhnya dalam kondisi siap tempur. Seslija menyampaikan bahwa seluruh pemain memiliki tekad yang sama, yakni meraih kemenangan demi membawa tim keluar dari zona merah.

