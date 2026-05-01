Harapan Jan Olde Riekerink saat 4 Pemain Dewa United Dipanggil Perkuat Timnas Indonesia

Pemain Timnas Indonesia Egy Maulana Vikri pada pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (5/6/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com – Kebahagiaan menyelimuti Dewa United Banten FC. Sebanyak empat pemain pilar mereka resmi mendapatkan panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam agenda persiapan Piala AFF 2026. Keempat pemain itu di antaranya Brian Fattari, Egy Maulana Vikri, Stefano Lilipaly, dan Wahyu Prasetyo.
Pemanggilan ini menjadi bukti kualitas penggawa Banten Warriors yang kian dilirik oleh tim pelatih skuad Garuda. Adapun keempat pemain tersebut akan bergabung dengan pemusatan latihan Timnas untuk mempersiapkan diri menghadapi laga krusial.
Pelatih kepala Dewa United, Jan Olde Riekerink, menyambut positif kabar ini. Meski kehilangan tenaga penting di dalam skuad klub untuk sementara waktu, pelatih asal Belanda tersebut mengaku bangga atas pencapaian anak asuhnya.
"Kami sangat senang dengan pemanggilan ini. Ini adalah bukti bahwa para pemain telah bekerja keras dan menunjukkan performa yang baik di liga," ujar Jan Olde Riekerink.
Eks pelatih Galatasaray ini juga memberikan pesan khusus kepada keempat pemainnya agar bisa memberikan kontribusi maksimal bagi negara. Ia berharap mereka tidak hanya sekadar menjadi pelengkap, tetapi mampu bersaing memperebutkan posisi utama.
"Saya mengucapkan semoga beruntung untuk mereka. Harapannya, mereka bisa membawa pengalaman berharga dari Timnas kembali ke klub, dan yang paling penting adalah memberikan yang terbaik untuk Indonesia," tambahnya.
Baca Juga:Nova Arianto Bakal Panggil 7 Pemain Diaspora ke Timnas Indonesia U-20, Mathew Baker Main ‘Dua Kaki’
Sejauh ini, Dewa United memang bertransformasi menjadi salah satu tim yang kompetitif di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Kontribusi pemain mereka ke Timnas diharapkan dapat meningkatkan motivasi seluruh anggota tim untuk terus berprestasi.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam