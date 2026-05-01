Harapan Jan Olde Riekerink saat 4 Pemain Dewa United Dipanggil Perkuat Timnas Indonesia

JawaPos.com – Kebahagiaan menyelimuti Dewa United Banten FC. Sebanyak empat pemain pilar mereka resmi mendapatkan panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam agenda persiapan Piala AFF 2026. Keempat pemain itu di antaranya Brian Fattari, Egy Maulana Vikri, Stefano Lilipaly, dan Wahyu Prasetyo.

Pemanggilan ini menjadi bukti kualitas penggawa Banten Warriors yang kian dilirik oleh tim pelatih skuad Garuda. Adapun keempat pemain tersebut akan bergabung dengan pemusatan latihan Timnas untuk mempersiapkan diri menghadapi laga krusial.

Pelatih kepala Dewa United, Jan Olde Riekerink, menyambut positif kabar ini. Meski kehilangan tenaga penting di dalam skuad klub untuk sementara waktu, pelatih asal Belanda tersebut mengaku bangga atas pencapaian anak asuhnya.

"Kami sangat senang dengan pemanggilan ini. Ini adalah bukti bahwa para pemain telah bekerja keras dan menunjukkan performa yang baik di liga," ujar Jan Olde Riekerink.

Eks pelatih Galatasaray ini juga memberikan pesan khusus kepada keempat pemainnya agar bisa memberikan kontribusi maksimal bagi negara. Ia berharap mereka tidak hanya sekadar menjadi pelengkap, tetapi mampu bersaing memperebutkan posisi utama.

"Saya mengucapkan semoga beruntung untuk mereka. Harapannya, mereka bisa membawa pengalaman berharga dari Timnas kembali ke klub, dan yang paling penting adalah memberikan yang terbaik untuk Indonesia," tambahnya.