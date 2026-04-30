Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 30 April 2026 | 13.21 WIB

Bangga! Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Masuk Team of The Week Liga Italia Pekan ke-34

Emil Audero saat bermain untuk Cremonese. (Dok. Emil Audero)

JawaPos.com - Emil Audero kembali membuat bangga pecinta sepak bola Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai kiper tersebut masuk dalam Team of The Week Liga Italia di pekan ke-34.

Dipantau melalui akun Instagram resmi Serie A, Emil Audero mendapatkan rating 7.0. Rating tersebut didapatkannya saat bermain untuk Cremonese di laga kekalahan telak 0-4 melawan Napoli.

Di laga tersebut, Emil Audero memang menunjukkan performa yang luar biasa sebagai seorang penjaga gawang. Melihat statistik permainannya dari Fotmob, kiper Timnas Indonesia tersebut berhasil melakukan enam penyelamatan meski gawangnya kebobolan empat gol.

Dari penyelamatan tersebut, Emil melakukan satu penyelamatan penting. Kiper 29 tahun tersebut berhasil mengagalkan tendangan penalti gelandang Napoli, Scott McTominay.

Di musim ini, Emil sudah tiga kali masuk dalam team of the week. Dia mendapatkannya pada laga melawan Hellas Verona, Genoa, termasuk menghadapi Napoli di pekan ke-34.

Saat melawan Hellas Verona, Emil Audero melakukan empat penyelamatan. Selain itu, pada laga melawan Genoa, kiper kelahiran Mataram tersebut melakukan enam penyelamatan di laga imbang tanpa gol itu.

Musim ini, Emil Audero menunjukkan peran vitalnya sebagai penjaga gawang. Hingga pekan ke-34, dia sudah melakukan sembilan clean sheet serta kebobolan 44 gol.

Meski performa Emil terus konsisten, nyatanya Cremonese masih belum bisa bangkit untuk kembali meraih kemenangan dalam empat laga terakhir. Hingga saat ini, Cremonese masih berada di posisi ke-18 yang merupakan zona degradasi dengan mencatatkan 18 kekalahan, enam kemenangan, dan 10 hasil imbang.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Lazio vs Udinese: Susunan Pemain hingga Peluang Gol di Olimpico - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Lazio vs Udinese: Susunan Pemain hingga Peluang Gol di Olimpico

Senin, 27 April 2026 | 19.35 WIB

Jay Idzes Jadi Man of the Match saat Sassuolo Tahan Imbang Fiorentina, Nemanja Matic Ikut Beri Selamat - Image
Sepak Bola Dunia

Jay Idzes Jadi Man of the Match saat Sassuolo Tahan Imbang Fiorentina, Nemanja Matic Ikut Beri Selamat

Senin, 27 April 2026 | 19.21 WIB

AC Milan vs Juventus Berakhir Imbang, Berikut Komentar Alexis Saelemaekers - Image
Sepak Bola Dunia

AC Milan vs Juventus Berakhir Imbang, Berikut Komentar Alexis Saelemaekers

Senin, 27 April 2026 | 18.43 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

9

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

10

Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore