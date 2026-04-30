Bangga! Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Masuk Team of The Week Liga Italia Pekan ke-34

Emil Audero saat bermain untuk Cremonese. (Dok. Emil Audero)
JawaPos.com - Emil Audero kembali membuat bangga pecinta sepak bola Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai kiper tersebut masuk dalam Team of The Week Liga Italia di pekan ke-34.
Dipantau melalui akun Instagram resmi Serie A, Emil Audero mendapatkan rating 7.0. Rating tersebut didapatkannya saat bermain untuk Cremonese di laga kekalahan telak 0-4 melawan Napoli.
Di laga tersebut, Emil Audero memang menunjukkan performa yang luar biasa sebagai seorang penjaga gawang. Melihat statistik permainannya dari Fotmob, kiper Timnas Indonesia tersebut berhasil melakukan enam penyelamatan meski gawangnya kebobolan empat gol.
Dari penyelamatan tersebut, Emil melakukan satu penyelamatan penting. Kiper 29 tahun tersebut berhasil mengagalkan tendangan penalti gelandang Napoli, Scott McTominay.
Di musim ini, Emil sudah tiga kali masuk dalam team of the week. Dia mendapatkannya pada laga melawan Hellas Verona, Genoa, termasuk menghadapi Napoli di pekan ke-34.
Saat melawan Hellas Verona, Emil Audero melakukan empat penyelamatan. Selain itu, pada laga melawan Genoa, kiper kelahiran Mataram tersebut melakukan enam penyelamatan di laga imbang tanpa gol itu.
Musim ini, Emil Audero menunjukkan peran vitalnya sebagai penjaga gawang. Hingga pekan ke-34, dia sudah melakukan sembilan clean sheet serta kebobolan 44 gol.
Meski performa Emil terus konsisten, nyatanya Cremonese masih belum bisa bangkit untuk kembali meraih kemenangan dalam empat laga terakhir. Hingga saat ini, Cremonese masih berada di posisi ke-18 yang merupakan zona degradasi dengan mencatatkan 18 kekalahan, enam kemenangan, dan 10 hasil imbang.
