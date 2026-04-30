Nova Arianto Bakal Panggil 7 Pemain Diaspora ke Timnas Indonesia U-20, Mathew Baker Main ‘Dua Kaki’

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto, membeberkan dirinya akan memanggil tujuh pemain diaspora untuk memperkuat skuadnya proyeksi Piala AFF U-19 2026. Yang menarik, nama Mathew Baker masuk dalam daftar panggil.

Nova akan mulai memanaskan skuadnya jelang Piala AFF U-19 2026 yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara, pada 1-14 Juni 2026. Rencananya, pelatih berkepala plontos itu bakal memanggil pemain-pemain yang sudah masuk dalam daftar untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di Yogyakarta.

Meski belum mengungkap siapa saja yang akan dipanggil, Nova telah menyiapkan tujuh pemain diaspora untuk masuk dalam skuad Timnas Indonesia U-20. Satu nama yang diungkap olehnya adalah Baker.

“Direncanakan ada 7 pemain diaspora yang akan kami panggil dan kita akan lihat situasinya. Termasuk Mathew Baker yang setelah nanti di AFC (Piala Asia U-17) akan bergabung dengan Timnas U-20,” ujar Nova kepada wartawan termasuk JawaPos.com, dikutip Kamis (30/4/2026).

Kendati begitu, semua ini masih bersifat sementara. Nova ingin melihat kesiapan dan situasi masing-masing pemain sebelum menentukan komposisi akhir skuad.

“Jadi kita lihat siapa-siapa pemain yang akan bergabung nanti di AFF U-19,” sambungnya.

Dengan dipaggilnya Baker ke dalam skuad Timnas Inodnesia U-20 proyeksi Piala AFF U-19 2026, artinya sang pemain akan bermain ‘dua kaki’. Seperti diketahui, pemain Melbourne City itu saat ini sedang berjuang bersama Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2026.

Turnamen tersebut akan berlangsung di Arab Saudi pada 5-22 Mei 2026. Praktis, jadwal Baker akan sangat padat. Karena setelah membela Timnas Indonesia U-17, dirinya akan bergabung ke skuad U-20.