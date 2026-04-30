Andre Rizal Hanafi
Kamis, 30 April 2026 | 20.26 WIB

Prediksi PSIM vs Persita: Siapa yang Akhirnya Keluar dari Tren Buruk?

PSIM Jogja fokuskan program pemulihan cedera pemain. (Istimewa)

JawaPos.com - Pertandingan antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/2026 diprediksi berlangsung ketat.

Kedua tim datang dengan kondisi yang kurang ideal, sama-sama sedang berada dalam periode sulit dan membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi serta mental bertanding.

Laga yang digelar di Stadion Sultan Agung, Kamis (30/4) sore pukul 15.30 WIB ini menjadi salah satu pertandingan yang cukup menentukan bagi kedua tim.

Selain soal poin, duel ini juga menjadi ajang pembuktian siapa yang mampu keluar lebih cepat dari tekanan tren negatif yang mereka alami.

PSIM Yogyakarta datang dengan catatan yang kurang meyakinkan dalam beberapa pertandingan terakhir.

Tim asuhan Jean-Paul van Gastel belum mampu menemukan konsistensi permainan. Dari beberapa laga terakhir, mereka lebih sering kehilangan poin, baik karena hasil imbang maupun kekalahan tipis yang terjadi di menit-menit krusial.

Masalah utama PSIM terlihat pada lini serang yang kurang produktif. Beberapa pemain kunci seperti Nermin Haljeta belum mampu tampil tajam secara konsisten.

Meski PSIM masih memiliki opsi seperti Ze Valente dan Ezequiel Vidal, efektivitas penyelesaian akhir menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

Di sisi lain, Persita Tangerang juga tidak berada dalam situasi yang lebih baik. Tim asuhan Carlos Pena bahkan mencatat rentetan hasil negatif dalam beberapa laga terakhir tanpa mampu mencetak banyak gol.

Editor: Banu Adikara
Artikel Terkait
Jelang Lawan PSIM, Carlos Pena Tegaskan Persita Harus Bangkit dan Rebut Tiga Poin - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Lawan PSIM, Carlos Pena Tegaskan Persita Harus Bangkit dan Rebut Tiga Poin

Kamis, 30 April 2026 | 13.31 WIB

Persita Tantang PSIM di Bantul, Pendekar Cisadane Berburu Kebangkitan dari Tren Negatif - Image
Sepak Bola Dunia

Persita Tantang PSIM di Bantul, Pendekar Cisadane Berburu Kebangkitan dari Tren Negatif

Kamis, 30 April 2026 | 13.28 WIB

Rahmatsho dan Anton Fase Belum Pulih, PSIM Jogja Fokuskan Program Pemulihan Cedera Pemain - Image
Sepak Bola Indonesia

Rahmatsho dan Anton Fase Belum Pulih, PSIM Jogja Fokuskan Program Pemulihan Cedera Pemain

Rabu, 29 April 2026 | 13.12 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

9

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

10

Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

