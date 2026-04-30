Prediksi PSIM vs Persita: Siapa yang Akhirnya Keluar dari Tren Buruk?

PSIM Jogja fokuskan program pemulihan cedera pemain. (Istimewa)
JawaPos.com - Pertandingan antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/2026 diprediksi berlangsung ketat.
Kedua tim datang dengan kondisi yang kurang ideal, sama-sama sedang berada dalam periode sulit dan membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi serta mental bertanding.
Laga yang digelar di Stadion Sultan Agung, Kamis (30/4) sore pukul 15.30 WIB ini menjadi salah satu pertandingan yang cukup menentukan bagi kedua tim.
Selain soal poin, duel ini juga menjadi ajang pembuktian siapa yang mampu keluar lebih cepat dari tekanan tren negatif yang mereka alami.
PSIM Yogyakarta datang dengan catatan yang kurang meyakinkan dalam beberapa pertandingan terakhir.
Tim asuhan Jean-Paul van Gastel belum mampu menemukan konsistensi permainan. Dari beberapa laga terakhir, mereka lebih sering kehilangan poin, baik karena hasil imbang maupun kekalahan tipis yang terjadi di menit-menit krusial.
Masalah utama PSIM terlihat pada lini serang yang kurang produktif. Beberapa pemain kunci seperti Nermin Haljeta belum mampu tampil tajam secara konsisten.
Meski PSIM masih memiliki opsi seperti Ze Valente dan Ezequiel Vidal, efektivitas penyelesaian akhir menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Di sisi lain, Persita Tangerang juga tidak berada dalam situasi yang lebih baik. Tim asuhan Carlos Pena bahkan mencatat rentetan hasil negatif dalam beberapa laga terakhir tanpa mampu mencetak banyak gol.
