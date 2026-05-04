Update Klasemen Super League usai Persib Bandung dan Persija Jakarta Kompak Menang: Pangeran Biru Masih Nyaman di Puncak

JawaPos.com–Klasemen terkini Super League 2025/2026 tidak mengalami perubahan mencolok usai Persib Bandung dan Persija Jakarta kompak meraih kemenangan di pekan ke-31. Pangeran Biru, julukan Persib Bandung masih nyaman di puncak klasemen sementara.

Tiga pertandingan tersaji di pekan ke-31 Super League 2025/2026 pada Senin (4/5). Tiga laga itu adalah Persib Bandung kontra PSIM Jogjakarta, PSM Makassar versus Bhayangkara FC, dan Persijap Jepara menjamu Persija Jakarta.

Persib Bandung menaklukkan tamunya PSIM Jogjakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) dengan kemenangan tipis 1-0 berkat gol cepat Patricio Matricardi di menit ke-2. Sementara Persijap Jepara kalah 0-2 saat menjamu Persija Jakarta.

Kemenangan Persib Bandung membuat Maung Bandung kian kukuh di puncak klasemen sementara super league dengan perolehan 72 poin. Tim asuhan Bojan Hodak itu berjarak tiga angka dari pesaing terdekatnya, Borneo FC, yang belum memainkan pertandingan pekan ke-31.

Posisi Persib Bandung masih belum aman untuk merebut gelar juara. Karena jika Borneo FC memenangi pertandingan melawan Persita Tangerang di pekan ke-31 pada Selasa (5/5), mereka memiliki poin yang sama. Artinya, perburuan gelar juara masih panas.

Sukses Persib Bandung diikuti Persija Jakarta. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu menang 2-0 berkat gol Rayhan Hannan (64’) dan Gustavo Almeida (90+9’).

Kemenangan ini sangat krusial bagi Persija Jakarta, karena asa untuk meraih juara masih hidup. Macan Kemayoran yang sedang duduk di peringkat ketiga, kini memiliki perolehan 65 poin, berjarak empat angka dari Borneo FC dan tujuh angka dari Persib Bandung.

Persija Jakarta dan Persib Bandung akan bersua di pekan ke-32. Duel klasik itu akan tersaji pada akhir pekan ini, Minggu (10/5). Pertandingan tersebut bukan sekadar duel penuh gengsi, melainkan juga menjadi penentu arah perburuan gelar juara Super League 2025/2026.