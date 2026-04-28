Menyusun Puzzle Harapan Persebaya Surabaya di Tengah Keterbatasan

Persebaya Surabaya mengincar sapu bersih poin di lima laga terakhir musim ini usai bangkit di Ternate. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya tidak datang ke laga pekan ke-30 Super League 2025/2026 melawan Arema FC dalam kondisi ideal.
Bukan karena kurangnya kualitas, tetapi karena waktu yang begitu sempit untuk bernapas setelah perjalanan panjang yang menguras energi.
Tim akan menjalani laga bertajuk Derbi Jatim yang akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Selasa (28/4) sore.
“Kami bermain pada tanggal 28, jadi kami menempuh perjalanan jauh dari Makassar ke Surabaya dan dari Surabaya ke sini. Para pemain tidak punya banyak waktu untuk persiapan tim, tapi target pertama adalah pemulihan pemain,” tutur pelatih Persebaya, Bernardo Tavares.
Menurutnya, dalam sepak bola modern, pemulihan menjadi sama pentingnya dengan latihan. Ketika tubuh belum sepenuhnya pulih, strategi sehebat apa pun bisa kehilangan efektivitasnya.
Namun, Persebaya tidak berhenti pada alasan, tim tetap bergerak, beradaptasi, dan mencari solusi.
Kini, dalam kondisi seperti ini, keputusan pelatih menjadi sangat krusial. Siapa yang dimainkan bukan hanya soal kualitas, tetapi siapa yang paling siap bertarung.
“Sekarang kami fokus, menyesuaikan dengan karakteristik pemain dan juga stamina mereka untuk memutuskan siapa yang akan bermain atau tidak. Mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan, tapi persiapannya bagus,” ujar Bernardo Tavares.
Sementara itu, dari sisi pemain, persiapan tim ditegaskan Arief Catur berjalan baik. Seluruh anggota tim bertekad memberikan yang terbaik untuk klub kebanggaan warga Surabaya.
