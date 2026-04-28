Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Edi Yulianto
Selasa, 28 April 2026 | 19.45 WIB

Menyusun Puzzle Harapan Persebaya Surabaya di Tengah Keterbatasan

Persebaya Surabaya mengincar sapu bersih poin di lima laga terakhir musim ini usai bangkit di Ternate. (Persebaya)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya tidak datang ke laga pekan ke-30 Super League 2025/2026 melawan Arema FC dalam kondisi ideal.

Bukan karena kurangnya kualitas, tetapi karena waktu yang begitu sempit untuk bernapas setelah perjalanan panjang yang menguras energi.

Tim akan menjalani laga bertajuk Derbi Jatim yang akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Selasa (28/4) sore.

“Kami bermain pada tanggal 28, jadi kami menempuh perjalanan jauh dari Makassar ke Surabaya dan dari Surabaya ke sini. Para pemain tidak punya banyak waktu untuk persiapan tim, tapi target pertama adalah pemulihan pemain,” tutur pelatih Persebaya, Bernardo Tavares.

Menurutnya, dalam sepak bola modern, pemulihan menjadi sama pentingnya dengan latihan. Ketika tubuh belum sepenuhnya pulih, strategi sehebat apa pun bisa kehilangan efektivitasnya.

Namun, Persebaya tidak berhenti pada alasan, tim tetap bergerak, beradaptasi, dan mencari solusi.

Kini, dalam kondisi seperti ini, keputusan pelatih menjadi sangat krusial. Siapa yang dimainkan bukan hanya soal kualitas, tetapi siapa yang paling siap bertarung.

“Sekarang kami fokus, menyesuaikan dengan karakteristik pemain dan juga stamina mereka untuk memutuskan siapa yang akan bermain atau tidak. Mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan, tapi persiapannya bagus,” ujar Bernardo Tavares.

Sementara itu, dari sisi pemain, persiapan tim ditegaskan Arief Catur berjalan baik. Seluruh anggota tim bertekad memberikan yang terbaik untuk klub kebanggaan warga Surabaya.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Arema FC vs Persebaya Surabaya, Pertarungan Strategi Progresif kontra Pragmatis di Bali - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Arema FC vs Persebaya Surabaya, Pertarungan Strategi Progresif kontra Pragmatis di Bali

Selasa, 28 April 2026 | 18.50 WIB

Jangan Lewatkan! Live Streaming Derby Jatim Arema FC vs Persebaya Surabaya Hari Ini - Image
Sepak Bola Indonesia

Jangan Lewatkan! Live Streaming Derby Jatim Arema FC vs Persebaya Surabaya Hari Ini

Selasa, 28 April 2026 | 17.37 WIB

Jadwal Arema FC vs Persebaya, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Tiga Poin di Derby Jatim? - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal Arema FC vs Persebaya, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Tiga Poin di Derby Jatim?

Selasa, 28 April 2026 | 16.52 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

10

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore