Jangan Lewatkan! Live Streaming Derby Jatim Arema FC vs Persebaya Surabaya Hari Ini

JawaPos.com - Pertandingan besar antara Arema FC vs Persebaya Surabaya digelar tanpa penonton di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (28/4). Hal tersebut membuat pendukung kedua tim terpaksa menonton laga klasik melalui layar kaca di rumah.

Derby Jawa Timur (Jatim) jilid 2 pada Super League 2025/2026 diprediksi bakal berlangsung ketat dan menarik. Pada pertemuan pertama di Stadion Gelora Bung Tomo, kedua tim bermaim imbang 1-1.

Saat ini, Persebaya berada di posisi yang lebih baik dengan menempati ranking enam klasemen sementara dengan 45 poin. Sementara itu Arema FC masih tertahan di posisi 10 dengan 39 poin.

Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares tidak meremehkan sang lawan dan bahkan memuji Arema sebagai tim yang bagus.

“Kami tahu Arema adalah tim yang bagus. Mereka sedang dalam performa yang baik dan mendapatkan hasil positif di beberapa pertandingan terakhir,” ujarnya dalam sesi konferensi pers dikutip dari laman resmi klub.

Singo Edan sedang tren positif dengan tak terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir. Tiga kemenangan beruntun dan bermain imbang di markas Persib Bandung, menjadi modal bagus sebelum bertemu Persebaya.

Meski demikian, Tavares mengatakan Persebaya juga datang ke Bali dengan modal kemenangan atas Malut United, 0-2 di Ternate.

“Namun, kami juga datang dengan kepercayaan diri setelah hasil bagus melawan Malut United, meskipun kami menghadapi banyak kesulitan di pertandingan itu,” jelas Tavares.