Prediksi Arema FC vs Persebaya Surabaya, Pertarungan Strategi Progresif kontra Pragmatis di Bali

JawaPos.com - Laga pekan ke-30 Super League 2025/2026 antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya bukan sekadar adu pemain, tetapi juga pertarungan taktik antara dua pelatih dengan latar belakang berbeda.

Pada laga ini pelatih Arema FC, Marcos Santos mencoba membangun pendekatan yang lebih progresif. Dia menilai gaya bermain Persebaya sangat terstruktur, sehingga membutuhkan pendekatan khusus untuk membongkarnya.

Sementara pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan pragmatis. Dengan mengedepankan pertahanan solid dan transisi cepat, sebuah filosofi yang terbukti sukses saat membawa PSM Makassar meraih gelar.

“Tavares adalah pelatih berpengalaman. Ia tahu bagaimana membuat tim bertahan dengan baik dan menyerang secara efektif,” kata pelatih asal Portugal itu.

Menjelang laga bertajuk Derbi Jatim ini, Arema FC diprediksi akan bermain lebih agresif dibanding laga sebelumnya. Jika saat menghadapi Persib mereka tampil disiplin dalam bertahan, kali ini Marcos ingin timnya lebih berani menekan sejak awal.

Kunci dari laga ini ada pada bagaimana tuan rumah mampu memanfaatkan celah di lini pertahanan Persebaya yang dikenal sulit ditembus. Sebaliknya, Persebaya akan mengandalkan kecepatan transisi untuk menghukum kesalahan lawan.

Tentu ini akan menjadi pertarungan menarik antara organisasi permainan yang rapi melawan keberanian dalam membangun serangan langsung.

“Meski begitu, kami siap. Secara taktik, sekarang jarak antar lini lebih rapat, permainan lebih vertikal, serangan lebih langsung, dan tim mulai menunjukkan karakter khas Arema dengan kerja keras, semangat juang, dan determinasi tinggi,” pungkas Marcos Santos.