Jadwal Arema FC vs Persebaya, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Tiga Poin di Derby Jatim?

JawaPos.com - Derby Jawa Timur (Jatim) jilid 2 musim ini akan menghadirkan duel dua tim besar antara Arema FC vs Persebaya Surabaya di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (28/4). Lalu, siapa yang akan meraih tiga angka?

Meski bertindak sebagai tuan rumah, Arema FC tidak akan mendapat dukungan penuh suporternya karena laga digelar di Pulau Bali. Kebijakan tersebut tentu merugikan baik dari segi mental maupun finansial. Kendati demikian, Singo Edan tetap akan tampil penuh percaya diri untuk meraih kemenangan atas saudara tuanya, Persebaya.

Juara Liga Indonesia tahun 2010 ini sedang dalam tren positif setelah meraih tiga kemenangan beruntun sebelum mampu meraih satu poin penting di markas Persib Bandung.

Saat ini anak asuh Marquinhos Santos masih berada di papan tengah (10) dengan raihan 39 poin dari 29 pertandingan. Selain memperbaiki posisi di klasemen, raihan tiga angka juga akan menaikkan mental skuad jelang akhir musim.

Sementara itu Persebaya Surabaya baru saja meraih kemenangan di markas tim papan atas Malut United, 0-2. Hasil itu memantapkan mereka di posisi enam klasemen sementara dengan 45 poin.

Bertemu rival besar Jawa Timur, anak asuh Bernardo Tavares berada di atas angin karena belum menelan kekalahan atas Arema FC dalam 10 pertemuan terakhir sejak tahun 2019. Persebaya meraih tujuh kemenangan dan tiga lainnya berakhir imbang yang semakin membuktikan bahwa The Green Force superior atas sang lawan.

Namun pada laga ini, Ernando Ari, Alfan Suaib, dan Rachmat Irianto masih akan absen karena mengalami cedera. Selain itu gelandang asal Portugal, Pedro Matos juga tidak akan terlibat dalam pertandingan karena akumulasi kartu kuning.

