Hasil Persebaya Surabaya kontra Malut United, Bonek: Sekalian Kalah 5-0

JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan menjalani laga tandang ke markas Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate, Kamis (23/4) malam WIB. Bonek telanjur pasrah menyikapi peluang meraih kemenangan di pekan 29 Super League musim 2025/2026.

Pesimistis Bonek tak lepas dari komposisi pemain yang dibawa ke Ternate, di mana el capitan Bruno Moreira dan kiper Ernando Ari absen di laga tersebut.

Situasi makin pelik karena Persebaya juga ditinggal Gali Freitas. Pemain asal Timor Leste itu menepi karena wajib menjalani hukuman akumulasi kartu. Absennya pilar Green Force itu yang membuat Bonek pasrah.

Lewat unggahan Instagram @onlinepersebaya, netizen yang mayoritas Bonek memberikan beragam tanggapan. Tapi, mayoritas memberikan suara sumbang terkait peluang Persebaya membawa pulang tiga poin.

"Wes ga njaluk menang, njaluk kalah tipis ae untung"an," ujar @xzf***

"Cobaaan apaa lagii inii ya Allah Persebaya sangat membutuhkan pemain yang tipe penyerangan," lanjut @ma.***

"Usailah sudah alkisah kami..." lanjut @faj***

"3-0 untuk malut," ungkap @rey***