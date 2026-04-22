Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

JawaPos.com–Persebaya Surabaya kembali bersiap menghadapi laga penting saat bertandang ke markas Malut United di pekan ke-29 Super League 2025/2026. Namun, sorotan tak hanya tertuju pada hasil pertandingan, melainkan juga masa depan sang kapten, Bruno Moreira, yang berada di ujung kontraknya.

Laga Malut United vs Persebaya Surabaya menjadi magnet bagi pecinta sepak bola nasional pekan ini. Duel di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Kamis (23/4) pukul 19.00 WIB itu menyimpan banyak cerita, termasuk kemungkinan menjadi awal perpisahan.

Situasi ini semakin menarik karena kontrak Bruno Moreira akan berakhir pada 30 April 2026 berdasar data Transfermarkt. Artinya, winger asal Brasil tersebut hanya menyisakan dua pertandingan bersama Persebaya Surabaya jika tak ada perpanjangan kontrak dalam waktu dekat.

Dua laga tersebut bukan pertandingan biasa karena sarat makna emosional dan tekanan kompetitif. Pertama melawan Malut United di pekan ke-29, lalu disusul laga panas pekan ke-30 kontra Arema FC di Stadion Kanjuruhan pada Selasa (28/4).

Jika tak ada perubahan soal kontrak baru, duel melawan Arema FC berpotensi menjadi laga terakhir Bruno Moreira berseragam Persebaya Surabaya. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi suporter yang selama ini menjadikannya sebagai salah satu ikon tim.

Bruno Moreira bukan sekadar pemain asing biasa di skuad Green Force. Sejak bergabung pada 1 Juli 2023, dia menjelma menjadi sosok penting baik di dalam maupun luar lapangan.

Pemain bernama lengkap Bruno Moreira Soares itu lahir di Cajamar, Brasil, pada 8 April 1999. Di usia 27 tahun, dia berada pada fase matang sebagai pesepak bola profesional dengan pengalaman dan kualitas yang sudah teruji.

Dengan tinggi badan 1,78 meter dan kaki dominan kanan, Bruno dikenal sebagai winger eksplosif. Posisi utamanya adalah sayap kiri, namun ia juga fleksibel bermain sebagai gelandang serang maupun sayap kanan.