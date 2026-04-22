Siaran Langsung dan Link Live Streaming Malut United vs Persebaya Surabaya! Misi Berat Bernardo Tavares

JawaPos.com–Siaran langsung Malut United vs Persebaya Surabaya menjadi laga yang paling dinanti pada pekan ke-29 Super League 2025/2026. Duel panas ini tayang di Indosiar dan Vidio, Kamis (23/4) pukul 19.00 WIB dari Stadion Kie Raha, Ternate.

Pertandingan ini bukan sekadar laga biasa karena kedua tim sama-sama sedang berada dalam tren negatif. Situasi tersebut membuat duel Malut United kontra Persebaya Surabaya terasa seperti ajang pembuktian untuk bangkit.

Performa tuan rumah sebenarnya cukup solid saat bermain di kandang sepanjang musim ini. Malut United mencatatkan 7 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 4 kekalahan dari total 14 laga kandang.

Produktivitas gol mereka juga terbilang tinggi dengan 35 gol yang berhasil dicetak. Namun, lini belakang masih menjadi pekerjaan rumah setelah kebobolan 21 gol di kandang sendiri.

Sayangnya, tren positif itu tidak berlanjut dalam beberapa pekan terakhir. Malut United hanya meraih dua poin dari empat pertandingan terakhir, termasuk hasil imbang melawan PSM Makassar dan Arema serta kekalahan dari Dewa United dan Bali United.

Penurunan performa tersebut membuat posisi mereka di klasemen tergeser. Kini Malut United turun ke peringkat lima dengan koleksi 46 poin, kalah dari Bhayangkara FC yang mengoleksi 47 poin.

Di sisi lain, Persebaya Surabaya juga datang dengan kondisi yang tidak ideal. Green Force hanya mampu meraih satu kemenangan dari lima pertandingan terakhir yang dijalani.

Kemenangan itu didapat saat menghadapi Persita Tangerang dengan skor tipis 1-0. Sementara itu, empat laga lainnya berakhir dengan dua kekalahan telak dan satu hasil imbang.