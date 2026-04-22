Kontrak Bruno Moreira Habis 30 April! 7 Rekor Ini Jadi Warisan Kapten Persebaya Surabaya yang Sulit Dilupakan

JawaPos.com–Kontrak Bruno Moreira bersama Persebaya Surabaya akan berakhir pada 30 April 2026 berdasar data Transfermarkt, belum ada informasi perpanjangan kontrak baru yang diumumkan ke publik. Namun sebelum akhir kontrak bersama Green Force, sang kapten sudah lebih dulu meninggalkan jejak statistik yang tak bisa dipandang sebelah mata.

Ada tujuh rekor pribadi yang menjadi bukti kontribusi pemain asal Brasil tersebut di era Super League. Catatan ini bukan sekadar angka, tapi juga menggambarkan perjalanan naik turun Bruno Moreira bersama Persebaya Surabaya sejak awal kedatangannya.

Gol Debut Rekor pertama dimulai dari momen debutnya yang terjadi pada 11 September 2021. Saat itu Persebaya Surabaya menang 3-1 atas Persikabo 1973 di bawah asuhan Aji Santoso, dan Bruno Moreira tampil di usia 22 tahun 5 bulan 3 hari.

Debut itu menjadi pintu masuk bagi perjalanan panjangnya bersama tim Kota Pahlawan. Dari laga tersebut, perlahan Bruno Moreira mulai mendapat kepercayaan sebagai pemain penting di lini serang.

Debut Penampilan Rekor kedua adalah gol perdana yang dicetak pada 16 Oktober 2021. Dalam laga melawan Persipura Jayapura, dia mencetak gol di menit ke-82 saat Persebaya Surabaya menang 3-1.

Gol tersebut menjadi penanda awal kontribusinya sebagai winger tajam. Sejak saat itu, Bruno Moreira dikenal sebagai pemain yang mampu mencetak gol di momen krusial.

Kemenangan Terbesar Rekor ketiga berkaitan dengan deretan kemenangan terbesar yang pernah dia rasakan bersama tim. Dalam beberapa laga, Bruno Moreira selalu terlibat baik melalui gol maupun assist saat Persebaya Surabaya meraih kemenangan besar seperti 4-0, 5-2, hingga 3-0.

Menariknya, hampir di setiap kemenangan besar tersebut, ia selalu bermain penuh selama 90 menit. Hal ini menunjukkan perannya yang vital dalam menjaga konsistensi permainan tim.