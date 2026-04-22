PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta: Mauricio Souza Bisa Dekati Persib Bandung, Van Gastel Nirmenang 5 Laga Terakhir

Laga Persija Jakarta melawan PSIM Yogyakarta pada putaran pertama Super League. (Dok. Allano Lima)
JawaPos.com - PSIM Yogyakarta akan menantang Persija Jakarta di pekan ke-29 Super League 2025/2026. Laga ini sekaligus menjadi momentum bagi Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- untuk mendekati Persib Bandung.
Duel PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta menjadi laga pembuka pekan ke-29 Super League 2025/2026. Bisa dibilang, pertandingan tersebut menjadi salah satu pertandingan paling dinantikan pekan ini.
Sesuai jadwal, pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Rabu (22/4/2026) pukul 15.30 WIB. PSIM Yogyakarta terpaksa jadi tim musafir setelah tidak mendapatkan izin dari kepolisian setempat untuk menggelar pertandingan di Stadion Sultan Agung Bantul.
Bagi PSIM Yogyakarta, tentu ini menjadi sebuah kerugian. Selain tidak bisa memainkan laga di kandang, tim berjulukkan Laskar Mataram itu juga dipastikan tidak didukung oleh suporternya karena laga melawan Persija Jakarta berstatus tanpa penonton.
Ditambah, PSIM Yogyakarta tidak datang dengan modal positif untuk menghadapi Macan Kemayoran. Tim polesan Jean Paul Van Gastel itu belum mencicipi kemenangan di lima laga terakhir, dengan rincian dua kali imbang dan tiga kekalahan.
Sementara, Persija Jakarta datang ke Bali dengan membawa modal bagus. Armada Mauricio Souza mencatatkan dua kemenangan beruntun di dua laga terakhirnya, dengan melumat Persebaya Surabaya 3-0 dan PSBS Biak 1-0.
Laju positif itu membuat Persija Jakarta masih memanaskan peta perebutan gelar juara Super League 2025/2026. Macan Kemayoran masih terkunci di posisi ketiga klasemen sementara Super League 2025/2026 dengan raihan 58 poin, berjarak tujuh poin dari Persib Bandung dan lima angka dari Borneo FC.
Persija Jakarta wajib mengunci kemenangan melawan PSIM Yogyakarta. Sebab tambahan tiga poin akan membuat Macan Kemayoran mendekati Persib Bandung yang sedang berada di puncak klasemen sementara Super League 2025/2026. Asa mereka untuk merebut mahkota juara pun kian terbuka jika sukses membawa pulang tiga poin ke Jakarta.
Selain membawa modal kemenangan di dua laga terakhir, Persija Jakarta juga punya catatan positif melawan PSIM Yogyakarta.
Pada pertemuan pertama, skuad Macan Kemayoran berhasil bungkam PSIM Yogyakarta dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).
