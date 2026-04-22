Breaking News! Gali Freitas Absen Bela Persebaya Surabaya Lawan Malut United, Lini Depan Gembos di Kie Raha

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menghadapi kabar kurang sedap jelang duel krusial kontra Malut United di pekan ke-29 Super League 2025/2026. Laga yang semula diprediksi berlangsung sengit kini dibayangi potensi menurunnya daya gedor Green Force.

Persebaya Surabaya akan bertandang ke markas Malut United di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Kamis (23/4/2026) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi sorotan karena kedua tim sama-sama mengincar poin penting di fase akhir kompetisi.

Namun, situasi berubah setelah Gali Freitas dipastikan absen dalam laga tersebut. Winger andalan Persebaya Surabaya itu harus menepi akibat akumulasi kartu kuning yang telah mencapai batas maksimal.

Kehilangan Gali Freitas jelas menjadi pukulan telak bagi lini depan Green Force. Pemain yang dikenal dengan kecepatan dan agresivitasnya itu selama ini kerap menjadi pembeda dalam skema serangan.

Absennya Gali Freitas bukan tanpa sebab, melainkan konsekuensi dari empat kartu kuning yang ia terima sepanjang musim ini.

Catatan tersebut tersebar dalam beberapa pertandingan penting yang menunjukkan intensitas permainannya di lapangan.

Pada pekan ke-13 melawan Arema FC, Gali Freitas menerima kartu kuning pada menit ke-56. Kartu tersebut menjadi awal dari rangkaian akumulasi yang kini berujung pada sanksi larangan bermain.

Selanjutnya, ia kembali mendapat kartu kuning saat menghadapi Bhayangkara FC di pekan ke-21 pada menit ke-58. Intensitas tinggi dalam duel tersebut membuatnya kembali harus masuk buku wasit.