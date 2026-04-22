Gali Freitas Top Skor Laga Malut United vs Persebaya Surabaya! Misi Bangkit Bernardo Tavares di Gelora Kie Raha

Aksi Gali Freitas bersama Persebaya Surabaya usai bangkit dari masa paceklik dan menemukan performa terbaiknya. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya datang ke markas Malut United dengan satu misi besar, bangkit dan mencuri poin penting. Sorotan tertuju pada satu nama, Gali Freitas, winger yang kini membawa tekad kuat untuk kembali mencetak gol.
Paulo Domingos Gali Da Costa Freitas atau yang akrab disapa Gali Freitas menegaskan semangatnya belum padam.
Meski beberapa laga terakhir tanpa gol dan assist, ia tetap “lapar” dan siap menjawab tantangan di Stadion Gelora Kie Raha.
Persebaya Surabaya akan bertandang ke markas Malut United di pekan 29 Super League 2025/2026. Laga ini dipastikan berlangsung sengit karena tuan rumah juga mengincar hasil maksimal di hadapan pendukungnya.
Menariknya, Gali Freitas punya rekam jejak yang tak bisa dipandang sebelah mata dalam duel ini. Ia tercatat sebagai top skor laga Malut United vs Persebaya Surabaya di era Super League dengan dua gol.
Catatan itu membuat namanya unggul dari pemain lain seperti Ciro Alves dan Junior Brandão yang masing-masing mencetak satu gol. Statistik tersebut menjadi sinyal Gali punya potensi besar kembali jadi pembeda.
Namun kondisi saat ini tidak sepenuhnya ideal bagi sang winger. Setelah terakhir mencetak gol ke gawang PSM Makassar pada pekan ke-23, kontribusi angka Gali sempat terhenti.
Situasi itu justru memantik motivasi dalam dirinya untuk bangkit. Ia menegaskan tetap fokus bekerja keras demi membantu tim, terlepas dari apakah namanya masuk papan skor atau tidak.
“Saya selalu berusaha bekerja keras dan menjaga konsistensi di setiap pertandingan,” ujar Gali usai sesi latihan tim. Pernyataan itu menunjukkan komitmennya yang tidak goyah meski sedang paceklik kontribusi angka.
Menurutnya, peran pemain tidak hanya diukur dari gol atau assist. Ia menilai kontribusi bisa hadir dalam berbagai bentuk yang mungkin tidak selalu terlihat secara statistik.
