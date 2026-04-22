3 Fakta Gila Jelang Malut United vs Persebaya Surabaya! 12 Kali Green Force Kebobolan di 5 Laga Terakhir

JawaPos.com — Persebaya Surabaya datang ke laga kontra Malut United dengan membawa beban berat yang tak bisa dianggap sepele. Catatan kebobolan yang terus meningkat menjadi sinyal bahaya jelang duel panas di pekan ke-29 Super League 2025/2026.

Laga Malut United vs Persebaya Surabaya dipastikan menjadi salah satu pertandingan paling menyita perhatian pekan ini.

Atmosfer Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, diprediksi akan memanas pada Kamis (23/4/2026) pukul 19.00 WIB.

Persebaya Surabaya memang tidak datang dalam kondisi ideal untuk menghadapi tekanan tuan rumah. Skuad asuhan Bernardo Tavares justru tengah dibayangi inkonsistensi performa, terutama saat bermain di laga tandang.

Fakta pertama datang dari kubu Malut United yang tampil cukup produktif dalam beberapa pertandingan terakhir. Mereka sukses mencetak 8 gol dalam 5 laga terakhir, menunjukkan lini depan yang mulai menemukan ritme permainan.

Produktivitas tersebut menjadi modal penting bagi Malut United untuk menghadapi Persebaya Surabaya.

Terlebih, mereka akan bermain di hadapan publik sendiri yang dikenal mampu memberikan tekanan ekstra kepada tim tamu.

Performa ofensif Malut United juga menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan awal musim. Pola serangan yang lebih efektif membuat mereka kerap menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan lawan.

Sementara itu, Persebaya Surabaya justru memiliki catatan yang kurang menggembirakan dalam hal produktivitas gol.