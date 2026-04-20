Semen Padang Makin Bonyok di Zona Merah, 6 Laga Berikut Jadi Pertaruhan

JawaPos.com - Semen Padang kembali menelan kekalahan, dan kali ini tak berkutik ketika menjamu Persijap Jepara 0-2 di Stadion H Agus Salim, Senin (20/4) sore WIB.

Kabau Sirah kecolongan berkat gol Rendi Saepul pada menit ke-37, dan penalti Carlos Franca pada menit ke-45. Kekalahan itu membuat Semen Padang menuai hattrick kekalahan, di mana sebelumnya mereka menyerah dari Persib Bandung (0-2), dan Persis Solo (1-2).

Imbasnya, Semen Padang masih belum beranjak dari zona merah Super League musim ini. Tim asuhan Imran Nahumarury masih berkutat di posisi 17 dengan torehan 20 poin hingga pekan ke-28.

Situasi itu jelas mengkhawatirkan karena Semen Padang tinggal menyisakan enam pertandingan tersisa musim ini. Jika tak lekas berbenah mencari kemenangan, maka jangan heran jika tak ada Kabau Sirah di Super League musim depan.

Semen Padang bisa saja terdegradasi karena mereka hanya terpaut dua poin dari peringkat 18, PSBS Biak, di dasar klasemen. Mereka juga tertinggal empat poin dari Persis di posisi 16. Dan, tertinggal enam poin dari Madura United di peringkat 15 alias batas terakhir posisi aman dari jerat degradasi.

Karena itu, enam pertandingan selanjutnya sangat menentukan bagi Semen Padang. Mereka harus bisa meraup poin maksimal untuk bisa selamat dari degradasi.

Semen Padang masih akan menghadapi Borneo FC, Sabtu (25/4), Madura United (29/4), Dewa United (3/5), Persik Kediri (8/5), Persebaya Surabaya (15/5), dan terakhir menghadapi Persija Jakarta (23/5).

Pelatih Semen Padang, Imran Nahumarury, tentu saja mendapat tugas sangat berat untuk menyelamatkan Kabau Sirah.