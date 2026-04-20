Andre Rizal Hanafi
20 April 2026, 18.19 WIB

Jelang Lawan Persijap, Firman Juliansyah Yakin Semen Padang Bangkit di Kandang

Pemain Semen Padang Firman Juliansyah. (Istimewa)

JawaPos.com–Pemain muda Semen Padang FC Firman Juliansyah, menunjukkan kepercayaan diri tinggi jelang laga penting pekan ke-28 BRI Super League 2025/26. Tim berjuluk Kabau Sirah itu akan menjamu Persijap Jepara di Stadion Haji Agus Salim, Senin (20/4) sore.

Firman yang beroperasi di sektor sayap kiri memastikan dirinya bersama tim sudah melakukan persiapan dengan maksimal. Dia menilai waktu yang dimiliki cukup untuk mematangkan strategi yang telah disiapkan pelatih.

”Persiapan kami sangat matang dan cukup waktu. Pelatih sudah sampaikan arahan dan instruksinya. Kita akan jalankan itu dan siap untuk tiga poin,” ujar pemain bernomor punggung 15 tersebut dikutip dari ileague.id.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi motivasi tambahan bagi Firman dan rekan-rekannya. Dia percaya atmosfer kandang akan memberikan dorongan moral untuk meraih kemenangan penting.

Saat ini, Semen Padang masih terjebak di papan bawah klasemen. Mereka menempati posisi ke-17 dengan koleksi 20 poin.

Sementara itu, Persijap berada satu tingkat di atas dengan 25 poin, hanya terpaut tipis dari Persis Solo yang menghuni peringkat ke-16. Situasi ini membuat pertandingan dipastikan berlangsung ketat. Kedua tim sama-sama berjuang keluar dari ancaman degradasi. Namun, Firman tetap optimistis timnya mampu mengamankan poin penuh.

”Kalau kita bisa merebut tiga poin, itu tentu sangat baik. Kita optimistis bisa keluar dari zona degradasi. Kita terus berlatih dan bekerja keras untuk mencapai itu,” tambah Firman.

Kepercayaan diri Semen Padang juga meningkat setelah pada pertemuan pertama mereka sukses mencuri kemenangan 2-1 di kandang Persijap. Hasil tersebut menjadi modal penting untuk kembali meraih hasil positif.

”Menang di pertemuan pertama di kandang lawan, ini jadi pelecut semangat kami. Apalagi sekarang bermain di kandang sendiri,” tegas Firman.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
