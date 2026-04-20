Semen Padang Jamu Persijap Jepara, Imran Nahumarury Pastikan Kabau Sirah Tampil Membara

Gullilermo Fernandez penyerang Semen Padang. (Dok. SP)
JawaPos.com - Semen Padang FC bersiap menghadapi laga krusial saat menjamu Persijap Jepara pada pekan ke-28 Super League 2025/26 di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Senin (20/4), pukul 15.30 WIB.
Meski berada di posisi yang kurang menguntungkan, Semen Padang memiliki modal positif jelang laga ini. Pada pertemuan putaran pertama di pekan ke-13, mereka sukses mencuri kemenangan 2-1 di kandang Persijap.
Tactician Kabau Sirah -julukan Semen Padang-, Imran Nahumarury menegaskan bahwa hasil tersebut tidak bisa dijadikan patokan mutlak. Ia akan pastikan timnya berjuang dengan semangat membara.
“Kalau bicara home dan away tentu berbeda. Sekarang kita main di kandang, tidak ada pilihan. Tim harus berjuang sampai akhir,” ujar Imran dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan dikutip dari ileague.id.
Mantan pelatih Malut United ini juga mengakui timnya masih menghadapi kendala absennya Alhassan Wakaso, Samuel Simanjuntak, dan Irsyad Maulana.
Meski demikian, eks gelandang Timnas Indonesia ini memastikan telah menyiapkan beberapa opsi taktik untuk mengantisipasi permainan Persijap.
Terkait kabar boikot dari salah satu kelompok suporter, Imran memilih menyikapinya secara bijak. Ia menilai hal tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap tim, meskipun di sisi lain dukungan langsung di stadion tetap sangat dibutuhkan.
“Kita harus berpikir positif. Kalau mereka hadir tentu akan menambah semangat, tapi kami yakin mereka tetap mendoakan tim,” imbuhnya.
Laga ini menjadi kesempatan penting bagi Semen Padang untuk menjaga asa bertahan di kasta tertinggi.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik