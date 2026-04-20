Psywar Mario Lemos! Klaim Persijap Jepara Tak Gentar Hadapi Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim

Pelatih Persijap Jepara Mario Lemos. (Istimewa)
JawaPos.com - Persijap Jepara memastikan diri dalam kondisi siap tempur jelang laga tandang menghadapi Semen Padang FC pada pekan ke-28 Super League 2025/26. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Haji Agus Salim, Senin (20/4) sore WIB.
Pelatih Persijap, Mario Lemos, menegaskan timnya datang dengan fokus penuh untuk mencuri poin di kandang lawan. Ia menyebut laga ini sangat penting, mengingat posisi kedua tim masih berada di zona rawan.
“Kami tahu ini laga penting. Tim datang dengan semangat tinggi dan harapan mendapatkan hasil maksimal,” ujar Lemos dalam konferensi pers jelang pertandingan dikutip dari ileague.id.
Meski demikian, Lemos mengaku tetap menaruh respek tinggi kepada Semen Padang yang dinilai memiliki kekuatan kolektif yang solid, terutama saat bermain di kandang sendiri. Pihaknya menegaskan timnya tidak datang hanya untuk bertahan.
“Kami menghormati Semen Padang sebagai tim yang kuat, tapi fokus utama kami adalah permainan sendiri. Kalau bisa tampil dengan energi tinggi, saya yakin hasil positif bisa diraih,” jelasnya.
Dengan kondisi kedua tim yang sama-sama membutuhkan poin, laga ini dipastikan berlangsung terbuka dan penuh tensi.
