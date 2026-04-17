Biang Kerok Kekalahan! Kurniawan Dwi Yulianto Bongkar Macetnya Taktik Timnas Indonesia U-17 usai Dibungkam Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

JawaPos.com–Kekalahan tipis yang dialami Timnas Indonesia U-17 dari Malaysia di Piala AFF U-17 2026 menyisakan tanda tanya besar. Bukan sekadar hasil akhir, pelatih Kurniawan Dwi Yulianto justru membongkar akar masalah yang membuat Garuda Muda gagal mencetak gol.

Dalam laga penyisihan Grup A Piala AFF U-17 2026, Timnas Indonesia U-17 harus mengakui keunggulan Malaysia dengan skor 0-1. Hasil ini membuat langkah menuju semifinal semakin berat dan penuh tekanan.

Kurniawan tetap memberikan apresiasi atas kerja keras para pemain meskipun hasil tidak berpihak. Dia melihat ada upaya maksimal yang ditunjukkan anak asuhnya sepanjang pertandingan.

”Oke yang pertama, untuk babak kedua memang kita mendominasi ya dan kita secara taktik memang sudah mempersiapkan bahwa mereka akan bermain low-block dan kita memang coba untuk melakukan attacking lewat wide atau wing-play,” ujar Kurniawan, Kamis (16/4).

Strategi tersebut sebenarnya sudah berjalan sesuai rencana di lapangan. Timnas Indonesia U-17 mampu menekan pertahanan Malaysia yang bermain rapat di area sendiri.

”Dan cukup berhasil sebenarnya di mana kita selalu menciptakan situasi dua lawan satu di pinggir, tapi memang di finishing kita masih perlu ditingkatkan karena beberapa peluang juga kita ciptakan tapi tidak membuahkan gol,” beber Kurniawan.

Masalah utama justru muncul di lini akhir yang gagal mengonversi peluang menjadi gol. Sejumlah kesempatan emas terbuang percuma, membuat dominasi menjadi sia-sia.

Kondisi ini menjadi evaluasi penting bagi tim pelatih untuk segera dibenahi. Sebab dalam pertandingan krusial seperti ini, efektivitas menjadi faktor penentu kemenangan.