Vietnam U-17 Sudah Koleksi 14 Gol! Kurniawan Dwi Yulianto Tetap Yakin Performa Timnas Indonesia U-17 di Piala AFF U-17 2026

JawaPos.com — Kekalahan menyakitkan dari Malaysia belum mengakhiri harapan Timnas Indonesia U-17 di Piala AFF U-17 2026. Kini, tantangan lebih berat sudah menanti saat menghadapi Vietnam dalam laga hidup mati Grup A.

Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto tetap menunjukkan optimisme tinggi meski situasi tim sedang tertekan. Ia menilai para pemain sudah bekerja keras dan tetap menjaga fokus sepanjang turnamen.

“Pertama kalau dibilang tidak jumawa sama sekali, karena memang setelah lawan Timor Leste, kita selalu mengingatkan pemain bahwa kita mulai dari nol lagi. Dan itu bekerja dengan baik, karena kita ikuti pemain itu 24 jam,” ujar Kurniawan, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, pendekatan disiplin dan pengawasan ketat terhadap pemain menjadi salah satu kunci menjaga konsistensi performa.

Hal itu membuat para pemain tetap berada dalam jalur fokus meski tekanan pertandingan terus meningkat.

“Jadi per jam, per menit kita tahu apa yang mereka lakukan, sehingga mereka tetap fokus.”

Kekalahan 0-1 dari Malaysia diakui sebagai hasil di luar prediksi tim pelatih. Terlebih, gol yang terjadi bukan berasal dari skema permainan terbuka, melainkan situasi bola mati yang sebenarnya sudah diantisipasi.

“Tapi sekali lagi bahwa kekalahan ini memang benar-benar hal yang di luar prediksi, karena memang golnya juga bukan open play, tapi dari set piece yang yang sebenarnya kita sudah persiapkan juga untuk antisipasinya.”

Kini, fokus tim sepenuhnya tertuju pada laga kontra Vietnam yang dikenal tampil impresif. Dalam dua pertandingan awal, Vietnam menunjukkan dominasi yang membuat mereka difavoritkan di Grup A.