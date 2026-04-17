Kecewa Berat! Curhat Putu Ekayana Yoga Usai Timnas Indonesia U-17 Dikalahkan Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

Ekspresi kecewa Putu Ekayana Yoga usai timnas Indonesia U-17 kalah tipis dari Malaysia di ASEAN U17 Cup 2026. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com — Kekalahan pahit harus ditelan timnas Indonesia U-17 saat menghadapi Malaysia U-17 di ajang ASEAN U17 Cup 2026. Laga yang digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Kamis (16/4/2026), berakhir dengan skor tipis 0-1.
Gol tunggal Malaysia yang dicetak Fareez Danial pada menit ke-33 menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut. Hasil ini sekaligus menjadi pukulan bagi skuad Garuda Muda di fase Grup A.
Kapten timnas Indonesia U-17, Putu Ekayana Yoga, tak menutupi rasa kecewanya usai pertandingan. Ia menyebut hasil ini jauh dari harapan seluruh tim yang sudah bekerja keras di lapangan.
“Pastinya sangat kecewa, ya. Dan juga kita sudah berjuang maksimal. Semoga di pertandingan ini bisa jadi lebih baik. Memberi pembelajaran buat ke depannya,” ujarnya.
Meski kecewa, Putu tetap melihat sisi positif dari pertandingan tersebut. Ia menilai laga melawan Malaysia bisa menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki performa ke depan.
Namun, saat ditanya lebih jauh soal detail permainan, Putu memilih berhati-hati. Ia menegaskan urusan taktik sepenuhnya menjadi ranah pelatih.
“Nggak bisa menjelaskan detailnya, maksudnya nggak bisa banyak sampaikan karena ini soal taktik, tapi kita sudah menjalankan banyak perintah head coach. Jadi, kalau misalkan tanya, mending bisa tanya ke beliau,” katanya saat ditemui di Mixed Zone, Kamis (16/4/2026).
Di tengah tekanan setelah kebobolan, Putu menegaskan mental tim tetap terjaga. Ia memastikan para pemain tidak kehilangan semangat untuk bangkit.
“Kalau untuk untuk kebobolan tadi nggak, nggak merasa down karena walaupun kita kebobolan masih ada rasa motivasi untuk bisa membalas,” ucapnya.
