Moch. Rizky Pratama Putra
17 April 2026, 23.02 WIB

Kecewa Berat! Curhat Putu Ekayana Yoga Usai Timnas Indonesia U-17 Dikalahkan Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

Ekspresi kecewa Putu Ekayana Yoga usai timnas Indonesia U-17 kalah tipis dari Malaysia di ASEAN U17 Cup 2026. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com — Kekalahan pahit harus ditelan timnas Indonesia U-17 saat menghadapi Malaysia U-17 di ajang ASEAN U17 Cup 2026. Laga yang digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Kamis (16/4/2026), berakhir dengan skor tipis 0-1.

Gol tunggal Malaysia yang dicetak Fareez Danial pada menit ke-33 menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut. Hasil ini sekaligus menjadi pukulan bagi skuad Garuda Muda di fase Grup A.

Kapten timnas Indonesia U-17, Putu Ekayana Yoga, tak menutupi rasa kecewanya usai pertandingan. Ia menyebut hasil ini jauh dari harapan seluruh tim yang sudah bekerja keras di lapangan.

“Pastinya sangat kecewa, ya. Dan juga kita sudah berjuang maksimal. Semoga di pertandingan ini bisa jadi lebih baik. Memberi pembelajaran buat ke depannya,” ujarnya.

Meski kecewa, Putu tetap melihat sisi positif dari pertandingan tersebut. Ia menilai laga melawan Malaysia bisa menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki performa ke depan.

Namun, saat ditanya lebih jauh soal detail permainan, Putu memilih berhati-hati. Ia menegaskan urusan taktik sepenuhnya menjadi ranah pelatih.

“Nggak bisa menjelaskan detailnya, maksudnya nggak bisa banyak sampaikan karena ini soal taktik, tapi kita sudah menjalankan banyak perintah head coach. Jadi, kalau misalkan tanya, mending bisa tanya ke beliau,” katanya saat ditemui di Mixed Zone, Kamis (16/4/2026).

Di tengah tekanan setelah kebobolan, Putu menegaskan mental tim tetap terjaga. Ia memastikan para pemain tidak kehilangan semangat untuk bangkit.

“Kalau untuk untuk kebobolan tadi nggak, nggak merasa down karena walaupun kita kebobolan masih ada rasa motivasi untuk bisa membalas,” ucapnya.

Jawab Kritik Netizen! Kurniawan Dwi Yulianto Bongkar Alasan Pemilihan Pemain Timnas Indonesia U-17 di Piala AFF U-17 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Jawab Kritik Netizen! Kurniawan Dwi Yulianto Bongkar Alasan Pemilihan Pemain Timnas Indonesia U-17 di Piala AFF U-17 2026

17 April 2026, 23.48 WIB

Vietnam U-17 Sudah Koleksi 14 Gol! Kurniawan Dwi Yulianto Tetap Yakin Performa Timnas Indonesia U-17 di Piala AFF U-17 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Vietnam U-17 Sudah Koleksi 14 Gol! Kurniawan Dwi Yulianto Tetap Yakin Performa Timnas Indonesia U-17 di Piala AFF U-17 2026

17 April 2026, 23.22 WIB

Penyakit Nggak Bisa Cetak Gol Kambuh! 3 Fakta Menarik Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Malaysia U-17 - Image
Sepak Bola Indonesia

Penyakit Nggak Bisa Cetak Gol Kambuh! 3 Fakta Menarik Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Malaysia U-17

17 April 2026, 06.14 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

5

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

6

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

7

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

8

Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang

9

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

10

Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?

