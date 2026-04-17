Jawab Kritik Netizen! Kurniawan Dwi Yulianto Bongkar Alasan Pemilihan Pemain Timnas Indonesia U-17 di Piala AFF U-17 2026

Ekspresi Pemain Timnas Indonesia U-17, Chico Jericho usai dikalahkan Malaysia U-17Mohamad dalam ASEAN U-17 Boys Championship di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Kamis (16/4). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)
JawaPos.com — Kekalahan tipis Timnas Indonesia U-17 dari Malaysia di laga kedua Grup A Piala AFF U-17 2026 menyisakan tanda tanya besar. Bukan sekadar skor 0-1, keputusan pemilihan pemain juga ikut disorot publik yang penasaran dengan pertimbangan pelatih.
Salah satu momen yang jadi perhatian adalah masuknya Fardan Ary Setyawan di babak kedua dalam laga krusial di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik.
Keputusan itu memicu diskusi, terutama karena dilakukan di tengah tekanan pertandingan yang tinggi.
Pelatih Timnas Indonesia U-17, Kurniawan Dwi Yulianto, akhirnya angkat bicara untuk menjelaskan dasar dari setiap keputusan yang ia ambil.
Ia menegaskan semua pilihan pemain tidak dibuat secara instan, melainkan melalui proses panjang dan terukur.
"Ya, terima kasih. Jadi, barangkali kemarin ketika saya baca, saya dan pemain ini kan sudah tergabung selama kurang lebih tiga-tiga jenis ini ya. Dan saya coba untuk memanggil pemain lagi beberapa pemain hasil dari pantauan tim scouting,” ujar Kurniawan, Kamis (16/4/2026).
Menurut Kurniawan, proses pemilihan pemain melibatkan pemantauan intensif dari tim scouting yang bekerja mengamati potensi pemain di berbagai kompetisi.
Dari situ, nama-nama terbaik kemudian dipanggil untuk mengikuti seleksi lanjutan.
Ia memastikan semua pemain yang masuk skuad merupakan hasil seleksi objektif yang dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya kemampuan teknis di lapangan, berbagai aspek lain juga menjadi bahan pertimbangan utama.
