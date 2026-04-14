Persib Bandung Wajib Juara! Barba Minta Semua Pertandingan Jadi Partai Puncak

Aksi Federico Barba saat menghadapi Bali United. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com - Bek Persib Bandung, Federico Barba, menegaskan pentingnya menjaga konsistensi tim demi mempertahankan posisi di puncak klasemen BRI Super League 2025/26.
Hingga pekan ke-27, Maung Bandung masih kokoh di urutan pertama dengan koleksi 64 poin, unggul empat angka dari Borneo FC Samarinda yang membayangi di posisi kedua.
Barba menjadi sorotan setelah tampil solid dan terpilih sebagai “Oppo Player of The Match” saat Persib menghadapi Bali United FC. Penampilannya di lini belakang dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas permainan tim.
Pemain asal Italia tersebut mengungkapkan bahwa kunci keberhasilan Persib sejauh ini adalah mentalitas tim yang selalu menganggap setiap pertandingan seperti laga penentuan.
Menurutnya, pendekatan tersebut membuat seluruh pemain tetap fokus dan tidak kehilangan arah dalam perburuan gelar.
“Kami sudah memainkan banyak pertandingan dan semuanya seperti final untuk tim ini. Kami bermain untuk tujuan besar dan harus tetap tangguh sampai akhir,” ujar Barba dikutip dari ileague.id.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga lini pertahanan agar tetap solid, terutama dengan target tidak kebobolan di setiap laga. Barba menyadari bahwa menjaga konsistensi bukan perkara mudah, apalagi di fase akhir kompetisi yang semakin ketat.
“Target kami adalah kembali tanpa kebobolan dan terus menciptakan sesuatu yang spesial. Ini tidak mudah, tapi kami percaya bisa melakukannya,” tambahnya.
Selain aspek teknis, Barba menyoroti komunikasi antar pemain sebagai faktor penting dalam menjaga performa tim. Ia menilai latihan rutin yang diiringi komunikasi yang baik akan membantu tim tetap berada di jalur kemenangan.
