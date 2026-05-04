Senin, 4 Mei 2026 | 18.00 WIB

Prediksi Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta: Bojan Hodak Wajib Cari Solusi Penendang Penalti, Cahya Supriadi On Fire

Kapten Persib Marc Klok (kanan) gagal jadi penendang penalti saat lawan PSIM. (Dok.Persib)

JawaPos.com – Dua tim juara beda kasta akan kembali bertemu di pekan ke-31 Super League 2025-2026 ini. Ya, Persib Bandung sang juara Liga 1 2024-2025 akan bersua PSIM Jogja pemenang juara Liga 2 2024-2025 pada Senin (4/5) sore di Gelora Bandung Lautan Api, Bandung.

Pada pertemuan pertama di kandang PSIM, kedua tim bermain imbang dengan skor 1-1 (24/8). Hasil yang di luar dugaan mengingat Persib ingin menang pada laga tersebut.

Dalam laga yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul itu, tim tamu punya dua kesempatan besar mencetak gol dari titik penalti. Sayangnya kedua algojo Maung Bandung tidak ada yang sukses.

Pada kesempatan pertama yaitu menit ke-71, eksekutor Persib Uilliam Barros gagal menjebol gawang PSIM yang dijaga kiper Cahya Supriadi. Sepakan Uilliam melenceng dari gawang.

Lalu pada kesempatan kedua, giliran gelandang dan kapten Marc Klok yang gagal. Eksekusi Klok diblok Cahya (90+17’).

Selain mengeblok tendangan Uilliam, eksekusi striker Persija Jakarta Emaxwell Souza (22/4) serta pemain Persita Tangerang Pablo Ganet (30/4) juga berhasil ditundukkan Cahya.

Perfoma Cahya musim ini saat menghadapi penalti juga tidak buruk. Dari sembilan kali berhadapan dengan para eksekutor penalti, tiga kali Cahya sukses memblok penalti. Dengan demikian maka persentase Cahya menghadang penalti ada di angka 33,3 persen.

Bersama kiper Persita Tangerang Igor Rodrigues, Cahya adalah kiper dengan catatan menghadapi penalti terbaik di Super League musim ini. Baik Igor maupun Cahya sudah tiga kali mengeblok penalti.

Jelang laga ini pelatih Persib Bojan Hodak menginstruksikan anak buahnya all out. Meski melihat posisi di klasemen, Persib ada di peringkat lebih apik dari PSIM. Persib ada di posisi pertama, sedang PSIM menempati peringkat ke-10.

“Mereka (PSIM) tim yang terorganisir dengan baik. Mereka sulit dikalahkan di setiap pertandingan. Bahkan saat kalah pun, mereka sedikit kebobolan," kata Hodak dikutip dari situs resmi tim.

