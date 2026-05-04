Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Senin, 4 Mei 2026 | 18.34 WIB

Persija Jakarta vs Persib Bandung Memanas! Panpel Siapkan 4 Kendaraan Tempur Milik TNI untuk Marc Klok Cs

Laga Persija vs Persib semakin panas. (Dok. Antara) - Image

Laga Persija vs Persib semakin panas. (Dok. Antara)

JawaPos.com - Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Persija Jakarta, Tauhid Indrasjarief atau biasa disapa Bung Ferry, mengungkap persiapan pengamanan menjelang duel klasik kontra Persib Bandung. Ferry menjelaskan pihaknya akan menambah jumlah steward dan menyiapkan empat unit kendaraan tempur ringan milik TNI alias Kendaraan Taktis (Rantis) untuk skuad Pangeran Biru -julukan Persib Bandung.

Duel klasik Persija Jakarta versus Persib Bandung akan menjadi laga panas jelang berakhirnya kompetisi Super League 2025/2026. Pertandingan pekan ke-32 itu akan mempertemukan kedua tim dengan sejarah rivalitas tinggi.

Sesuai jadwal, laga bertajuk ‘El Clasico’ Indonesia itu akan tersaji pada Minggu 10 Mei 2026 dengan Persija Jakarta bertindak sebagai tuan rumah. Namun belum diketahui pasti Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- akan memakai stadion mana untuk dijadikan kandang, apakah Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) atau Jakarta International Stadium (JIS).

Meski demikian, Ferry selaku Ketua Panpel telah menggodok pengamanan untuk duel Persija Jakarta versus Persib Bandung. Eks ketua Jakmania itu akan menambah jumlah steward yang berada di pinggir lapangan, baik nantinya bermain di SUGBK atau JIS.

“Insyaallah steward akan kita perbanyak, terutama yang di pinggir lapangan,” tutur Ferry saat ditemui wartawan termasuk JawaPos.com, dikutip Senin (4/5/2026).

Seperti diketahui, duel klasik Persija Jakarta vs Persib Bandung terkenal panas, dengan latar belakang rivalitas tinggi kedua tim. Bahkan, komentar-komentar dari kedua pendukung klub tersebut sudah saling lempar psywar di media sosial.

Layaknya duel panas, Ferry pun mengaku telah menyiapkan rantis untuk skuad Persib Bandung. Dia ingin duel klasik tersebut tetap berjalan kondusif di tengah panasnya rivalitas kedua kesebelasan. Karena menurutnya, kondisi di luar lapangan bisa berdampak pada hasil akhir pertandingan.

“Kalau untuk rantis juga sudah saya pikirkan. Karena gini, kalau ngelihat situasi memanas di luar, apa, komentar-komentar di media sosial, ya mau nggak mau kayaknya kita harus siap rantis gitu,” ungkapnya

“Kita nggak mau juga kalau bis tiba-tiba ditimpukin, Persib-nya ngamuk, kita bisa kena kalah WO nanti. Jadi lebih baik kita siap rantis,” tambah Ferry.

Perihal jumlah, kata Ferry, sebanyak empat unit rantis akan disiapkan untuk Marc Klok dan kawan-kawan. Menurutnya, jumlah tersebut seperti ketika Persija Jakarta bertandang ke markas Persib Bandung di GBLA.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta: Bojan Hodak Wajib Cari Solusi Penendang Penalti, Cahya Supriadi On Fire - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta: Bojan Hodak Wajib Cari Solusi Penendang Penalti, Cahya Supriadi On Fire

Senin, 4 Mei 2026 | 18.00 WIB

Ini Penyebab Beda Nasib Persija Jakarta dan Persib Bandung dalam Urusan Homebase - Image
Sepak Bola Indonesia

Ini Penyebab Beda Nasib Persija Jakarta dan Persib Bandung dalam Urusan Homebase

Senin, 4 Mei 2026 | 17.47 WIB

Yusaku Yamadera Siap Tempur Hadapi Persib, PSIM Yogyakarta Tak Gentar Bermain di GBLA - Image
Sepak Bola Indonesia

Yusaku Yamadera Siap Tempur Hadapi Persib, PSIM Yogyakarta Tak Gentar Bermain di GBLA

Senin, 4 Mei 2026 | 17.29 WIB

Terpopuler

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat - Image
1

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

2

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

3

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

7

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

8

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

9

Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari

10

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore