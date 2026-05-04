Persija Jakarta vs Persib Bandung Memanas! Panpel Siapkan 4 Kendaraan Tempur Milik TNI untuk Marc Klok Cs

JawaPos.com - Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Persija Jakarta, Tauhid Indrasjarief atau biasa disapa Bung Ferry, mengungkap persiapan pengamanan menjelang duel klasik kontra Persib Bandung. Ferry menjelaskan pihaknya akan menambah jumlah steward dan menyiapkan empat unit kendaraan tempur ringan milik TNI alias Kendaraan Taktis (Rantis) untuk skuad Pangeran Biru -julukan Persib Bandung.

Duel klasik Persija Jakarta versus Persib Bandung akan menjadi laga panas jelang berakhirnya kompetisi Super League 2025/2026. Pertandingan pekan ke-32 itu akan mempertemukan kedua tim dengan sejarah rivalitas tinggi.

Sesuai jadwal, laga bertajuk ‘El Clasico’ Indonesia itu akan tersaji pada Minggu 10 Mei 2026 dengan Persija Jakarta bertindak sebagai tuan rumah. Namun belum diketahui pasti Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- akan memakai stadion mana untuk dijadikan kandang, apakah Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) atau Jakarta International Stadium (JIS).

Meski demikian, Ferry selaku Ketua Panpel telah menggodok pengamanan untuk duel Persija Jakarta versus Persib Bandung. Eks ketua Jakmania itu akan menambah jumlah steward yang berada di pinggir lapangan, baik nantinya bermain di SUGBK atau JIS.

“Insyaallah steward akan kita perbanyak, terutama yang di pinggir lapangan,” tutur Ferry saat ditemui wartawan termasuk JawaPos.com, dikutip Senin (4/5/2026).

Seperti diketahui, duel klasik Persija Jakarta vs Persib Bandung terkenal panas, dengan latar belakang rivalitas tinggi kedua tim. Bahkan, komentar-komentar dari kedua pendukung klub tersebut sudah saling lempar psywar di media sosial.

Layaknya duel panas, Ferry pun mengaku telah menyiapkan rantis untuk skuad Persib Bandung. Dia ingin duel klasik tersebut tetap berjalan kondusif di tengah panasnya rivalitas kedua kesebelasan. Karena menurutnya, kondisi di luar lapangan bisa berdampak pada hasil akhir pertandingan.

“Kalau untuk rantis juga sudah saya pikirkan. Karena gini, kalau ngelihat situasi memanas di luar, apa, komentar-komentar di media sosial, ya mau nggak mau kayaknya kita harus siap rantis gitu,” ungkapnya

“Kita nggak mau juga kalau bis tiba-tiba ditimpukin, Persib-nya ngamuk, kita bisa kena kalah WO nanti. Jadi lebih baik kita siap rantis,” tambah Ferry.