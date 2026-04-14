Persebaya Surabaya Angkat Trofi Sebelum 100 Tahun? Berikut Reaksi Bonek

Presiden Persebaya Surabaya Azrul Ananda diminta lakukan evaluasi serius di tubuh Persebaya Surabaya. (Persebaya Surabaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya telah berdiri sebagai salah satu klub besar di Indonesia hampir 100 tahun, dan apakah Green Force akan memberikan kebanggaan berupa trofi kepada Bonek dan Bonita?
Jawabannya mungkin sulit terwujud akhir musim ini, di mana Persebaya masih terjebak di posisi 6 dengan torehan 42 poin hingga pekan 27. Mereka masih tertinggal 22 poin dari sang pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung.
Dan, ketika pertandingan musim ini hanya menyisakan tujuh laga, maka tambahan maksimal 21 poin (menang tujuh pertandingan) masih belum cukup menggusur Persib dari posisi puncak.
Artinya, Persebaya masih memiliki kesempatan mencobanya musim berikutnya (2026/2027). Kesempatan itu terbuka lebar, apalagi Persebaya akan berulang tahun ke-100 pada musim tersebut.
Jika mengulas sejarah, Persebaya Surabaya lahir pada 18 Juni 1927 dengan nama awal Soerabhaiasche Indonesische Voetbal Bond (SIVB). Klub kebanggaan arek-arek Suroboyo ini didirikan M. Pamoedji dan Paijo sebagai wadah sepak bola bagi pribumi. SIVB kemudian berubah nama menjadi Persibaja (1937), lalu menjadi Persebaya.
Pertanyaannya saat ini, apakah Persebaya mampu mewujudkannya?
Jika manajemen Persebaya konsisten dan bersungguh-sungguh, maka tak ada kata mustahil.
Namun, Bonek maupun Bonita memberikan sudut pandang mereka lewat media sosial.
"Ga bakal selagi beli pemain dengan harga segitu gitu aja," ujar @pu4***
