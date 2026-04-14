Bruno Moreira Masih Latihan Bersama Persebaya Surabaya, Tunggu Kepastian Kontrak hingga 30 April 2026

JawaPos.com - Suporter Persebaya Surabaya, Bonek dan Bonita, boleh bernapas lega. Bruno Moreira masih bersama Green Force, meski sekadar latihan peregangan otot.

Dalam beberapa laga terakhir Persebaya, nama Bruno Moreira memang tak masuk skuad. Namanya bahkan tak masuk line-up saat Persebaya dihajar Persija Jakarta di SUGBK, Jakarta, Sabtu (11/4).

Absennya Bruno memang menimbulkan teka-teki di kalangan pencinta Persebaya, apalagi kontraknya bersama Green Force akan berakhir pada 30 April 2026. Ironis, karena perhelatan Super League akan berakhir pada 23 Mei 2026.

Ada yang menyebut pemain asal Brasil itu menepi karena cedera, meski tak ada kejelasan cedera apa yang dialami pemain berusia 27 tahun tersebut.

Tak sedikit pula yang memprediksi Bruno Moreira memilih menepi hingga mendapatkan kejelasan terkait kontraknya yang bakal berakhir bulan ini.

Tapi, berdasarkan unggahan di Instagram @officialpersebaya, Bruno masih terlihat bersama rekan-rekannya. Ketika pemain Persebaya lain menjalani latihan kebugaran di gym, Bruno Moreira justru menjalani sejumlah gerakan pemulihan bersama messeur Persebaya.

Situasi itu menandakan kesetiaan Bruno Moreira bersama Persebaya, setidaknya bersikap profesional hingga akhir kontraknya bersama Green Force.

Kini, bola ada di tangan manajemen Persebaya, apakah bakal melanjutkan kerja sama dengan kapten Persebaya tersebut?