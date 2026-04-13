Salto Dava Yunna! Wonderkid Persebaya Surabaya Tutup Babak Pertama 4-0 Lawan Timor Leste

JawaPos.com — Aksi memukau ditunjukkan Dava Yunna Adi Putra saat Timnas U17 Indonesia melibas Timor Leste di ajang Piala AFF U17 2026. Wonderkid Persebaya Surabaya itu mencetak gol salto yang langsung menyedot perhatian publik sepak bola tanah air.

Gol akrobatik tersebut lahir di penghujung babak pertama dan menjadi penutup pesta gol sementara Garuda Muda. Skor 4-0 membuat Indonesia tampil superior sejak 45 menit awal pertandingan.

Pertandingan Timnas U17 Indonesia kontra Timor Leste digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Senin (13/4/2026) malam. Laga ini menjadi bagian dari fase awal Grup A ASEAN U17 Boys Championship 2026.

Turnamen ini juga menjadi debut penting bagi pelatih Kurniawan Dwi Yulianto bersama skuad muda Indonesia. Eks legenda Persebaya Surabaya itu langsung menunjukkan racikan taktik yang efektif sejak laga perdana.

Sejak peluit awal dibunyikan, Garuda Muda langsung menguasai permainan dengan gaya agresif. Skema umpan pendek cepat menjadi senjata utama untuk membongkar pertahanan Timor Leste.

Indonesia membuka keunggulan cepat saat laga baru berjalan enam menit. Putu Ekayana sukses mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan situasi bola liar di kotak penalti.

Gol tersebut berawal dari umpan lambung dari lini tengah yang sempat mengenai kaki Peres Akwila. Bola kemudian jatuh di area berbahaya dan langsung disambar Putu Ekayana dengan sepakan terukur kaki kiri.

Kiper Timor Leste, Joao Baptista, tak mampu menjangkau bola yang mengarah ke sudut gawang. Skor berubah menjadi 1-0 dan membuat tekanan Indonesia semakin meningkat.

Dominasi Indonesia berlanjut hingga menit ke-18. Lagi-lagi, Putu Ekayana menjadi aktor penting dalam proses gol kedua.