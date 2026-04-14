Bernardo Tavares Pusing! Banyak Pemain Persebaya Surabaya Cedera dan Tidak Bugar Jelang Derbi Suramadu

JawaPos.com - Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, benar-benar dibuat pusing oleh masalah kebugaran para pemainnya. Jelang menghadapi Madura United, sejumlah pemainnya banyak yang masih cedera.

Menurut Tavares, masalah tersebut membuat keseimbangan tim menjadi goyah, karena membuatnya tidak bisa menurunkan skuad terbaiknya, dan terpaksa melakukan tambal sulam dengan menempatkan pemain yang bukan di posisi aslinya.

“Untuk persiapan menghadapi Madura United, kami sebenarnya sudah mulai melakukan persiapan. Namun, dengan banyaknya pemain yang cedera dan sakit, kami masih belum tahu siapa saja yang benar-benar siap bermain dan apakah mereka bisa tampil dalam kondisi 100 persen,” katanya seperti dikutip dari laman resmi klub.

Meski begitu, pertandingan menghadapi Madura United pasti akan tetap berlangsung. Maka, ia pun fokus untuk menyiapkan pemain yang ada agar siap tempur dan tidak sampai cedera juga saat menjalani latihan.

“Saat ini fokus kami adalah menyiapkan pemain yang tersedia. Kami harus memastikan siapa saja yang siap membantu tim. Para pemain yang ada harus bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk pertandingan nanti,” ujarnya.

Banyaknya pemain yang cedera ditengarai menjadi salah satu penyebab inkonsistensi performa Persebaya dalam sebulan terakhir. Sejumlah penggawa utama seperti Bruno Moreira dan Ernando Ari masih dalam pemulihan.

Kemudian bek Leo Lelis hanya mampu tampil satu babak saat menghadapi Persija Jakarta karena mengalami cedera, dan sejumlah pemain yang dipaksa tampil meski tidak fit untuk menggantikan pemain yang cedera, membuktikan bahwa kondisi skuad Persebaya sedang pincang.

“Beberapa pemain yang tampil juga belum berada dalam kondisi 100 persen. Pada pertandingan terakhir, beberapa pergantian pemain terpaksa dilakukan dengan memasukkan pemain yang baru pulih dari cedera. Itu adalah kondisi yang kami miliki saat ini,” ungkapnya lagi.