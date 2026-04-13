Garuda Muda Menggila! Timnas Indonesia U-17 Hajar Timor Leste 4-0, Sinyal Bahaya untuk Rival Grup A

Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste. (Timnas Indonesia)
JawaPos.com–Timnas Indonesia U-17 langsung tancap gas di laga pembuka Grup A Piala AFF U-17 2026. Menghadapi Timor Leste di Stadion Gelora Joko Samudro, Senin (13/4) malam WIB, Garuda Muda tampil dominan dan menang telak 4-0.
Kemenangan ini bukan sekadar tiga poin, tetapi juga menunjukkan kesiapan tim racikan Kurniawan Dwi Yulianto dalam berburu gelar. Sejak menit awal, Indonesia langsung menguasai permainan dan tak memberi ruang bagi lawan berkembang.
Gol cepat hadir saat laga baru berjalan enam menit melalui Putu Ekayana. Berawal dari kemelut di depan gawang setelah upaya Peres Akwila tak sempurna, bola liar langsung disambar dan dikonversi menjadi gol pembuka.
Momentum itu membuat Indonesia semakin percaya diri dalam menekan. Permainan agresif dan transisi cepat membuat lini belakang Timor Leste terus berada dalam tekanan.
Pada menit ke-17, Putu Ekayana kembali mencatatkan namanya di papan skor. Skema sepak pojok menjadi kunci, saat bola muntah hasil tepisan kiper berhasil dimaksimalkan menjadi gol kedua.
Keunggulan dua gol membuat Indonesia semakin leluasa mengontrol jalannya pertandingan. Dominasi terlihat jelas, terutama dalam penguasaan bola dan intensitas serangan yang terus mengalir.
Memasuki menit ke-37, Indonesia menambah keunggulan lewat gol Ridho. Dia memanfaatkan bola rebound di dalam kotak penalti setelah sebelumnya terjadi kemelut yang gagal diantisipasi lini belakang lawan.
Sebelum gol tersebut, Dava Yunna sempat mengancam lewat sundulan keras. Namun, peluang itu hanya membentur mistar gawang dan belum mampu menambah keunggulan.
Menjelang akhir babak pertama, aksi spektakuler akhirnya datang. Pada menit ke-41, Dava Yunna mencetak gol indah lewat tendangan akrobatik setelah situasi sepak pojok.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026