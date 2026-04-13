Garuda Muda Menggila! Timnas Indonesia U-17 Hajar Timor Leste 4-0, Sinyal Bahaya untuk Rival Grup A

JawaPos.com–Timnas Indonesia U-17 langsung tancap gas di laga pembuka Grup A Piala AFF U-17 2026. Menghadapi Timor Leste di Stadion Gelora Joko Samudro, Senin (13/4) malam WIB, Garuda Muda tampil dominan dan menang telak 4-0.

Kemenangan ini bukan sekadar tiga poin, tetapi juga menunjukkan kesiapan tim racikan Kurniawan Dwi Yulianto dalam berburu gelar. Sejak menit awal, Indonesia langsung menguasai permainan dan tak memberi ruang bagi lawan berkembang.

Gol cepat hadir saat laga baru berjalan enam menit melalui Putu Ekayana. Berawal dari kemelut di depan gawang setelah upaya Peres Akwila tak sempurna, bola liar langsung disambar dan dikonversi menjadi gol pembuka.

Momentum itu membuat Indonesia semakin percaya diri dalam menekan. Permainan agresif dan transisi cepat membuat lini belakang Timor Leste terus berada dalam tekanan.

Pada menit ke-17, Putu Ekayana kembali mencatatkan namanya di papan skor. Skema sepak pojok menjadi kunci, saat bola muntah hasil tepisan kiper berhasil dimaksimalkan menjadi gol kedua.

Keunggulan dua gol membuat Indonesia semakin leluasa mengontrol jalannya pertandingan. Dominasi terlihat jelas, terutama dalam penguasaan bola dan intensitas serangan yang terus mengalir.

Memasuki menit ke-37, Indonesia menambah keunggulan lewat gol Ridho. Dia memanfaatkan bola rebound di dalam kotak penalti setelah sebelumnya terjadi kemelut yang gagal diantisipasi lini belakang lawan.

Sebelum gol tersebut, Dava Yunna sempat mengancam lewat sundulan keras. Namun, peluang itu hanya membentur mistar gawang dan belum mampu menambah keunggulan.