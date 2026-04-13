Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

JawaPos.com–Perjalanan Timnas U-17 Indonesia di ajang Piala AFF U-17 atau ASEAN U-17 Boys' Championship 2026 akan dimulai pada Senin (13/4). Garuda Muda menghadapi Timor Leste di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Jawa Timur.

Indonesia tergabung di Grup A bersama Timor Leste, Malaysia, dan Vietnam. Menghadapi lawan yang di atas kertas mudah yakni Timor Leste di laga perdana, timnas wajib mengamankan tiga poin. Pelatih timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto bertekad membawa skuadnya menjuarai Piala AFF U17 2026.

”Secara pribadi ingin memberikan gelar untuk Timnas Indonesia, karena saat masih menjadi pemain saya belum bisa memberikan apa-apa,” kata Kurniawan dikutip dari Antara.

Indonesia U-17 pernah menjadi kampiun turnamen ini pada edisi 2018 dan 2022 yang ketika itu digelar di Indonesia. Kembali bermain di kandang sendiri, target juara pun diusung.

Kurniawan Dwi Yulianto menjadi juru taktik Timnas Indonesia U-17 mulai 2026, menggantikan Nova Arianto yang naik tingkat melatih kelompok umur U-20.

Sementara itu, Timor Leste yang dilatih Emral Abus bertekad menampilkan penampilan terbaik di Piala AFF U-17 2026 dan menciptakan sejarah.

”Kami datang bukan hanya sebagai peserta, tetapi ingin memberikan perlawanan kepada semua tim. Sejarah bisa saja tercipta,” kata Emral.

Timor Leste jelas menjadi tim underdog dan tidak diunggulkan di Grup A. Bersaing dengan tim kuat sekaligus tuan rumah Indonesia hingga Vietnam, tentu bukan pekerjaan mudah.