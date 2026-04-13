Hector Souto Sebut Timnas Futsal Indonesia Tidak Terlalu Menderita saat Kalah dari Thailand di Final ASEAN Futsal Championship 2026

JawaPos.com–Hector Souto menyebut Timnas Futsal Indonesia tidak terlalu menderita saat kalah dari Thailand di final ASEAN Futsal Championship 2026. Laga yang berakhir dengan skor 1-2 tersebut dimainkan Nonthaburi Hall, Minggu (12/4).

Pujian diberikan Hector Souto atas performa Timnas Futsal Indonesia. Terutama di babak pertama setelah mereka unggul 1-0 lewat gol dari Andres Dwi meski pada akhirnya disamakan oleh Itticha Praphaphan.

Di babak kedua, Timnas Futsal Indonesia dianggap tidak mengontrol permainan dengan baik pada awal permainan. Setelah itu, Timnas Futsal Indonesia harus kebobolan di 10 menit terakhir dari Thailand.

”Baik, bicara tentang permainan, saya pikir kami melakukan babak pertama yang luar biasa. Di babak kedua menit pertama kami tidak mengontrol permainan sebagaimana mestinya dan kemudian 10 menit terakhir mereka mencetak satu gol dan kami bermain bagus,” kata Hector Souto setelah pertandingan yang dikutip dari kanal Instagram @timnasfutsal, Senin (13/4).

Pelatih asal Spanyol tersebut menilai permainan Timnas Futsal Indonesia sangat baik. Souto juga merasa Timnas Futsal Indonesia tidak terlalu menderita saat skuadnya di kalahkan Thailand.

”Permainan bola yang bagus secara umum. Saya pikir kami tidak menderita dalam permainan dan pemain kami memiliki semangat untuk mengontrol permainan untuk menyerang bertahan dengan intensitas. Inilah yang kami butuhkan di negara kami,” tambah Souto.

Dengan kekalahan Timnas Futsal Indonesia, mereka belum mampu mempertahankan gelar ASEAN Futsal Championship 2024. Skuad Garuda juga tidak bisa menambah koleksi gelarnya di ASEAN Futsal Championship.