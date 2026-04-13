Hector Souto Sebut Timnas Futsal Indonesia Tidak Terlalu Menderita saat Kalah dari Thailand di Final ASEAN Futsal Championship 2026

Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto. (Dok. Timnas Futsal)
JawaPos.com–Hector Souto menyebut Timnas Futsal Indonesia tidak terlalu menderita saat kalah dari Thailand di final ASEAN Futsal Championship 2026. Laga yang berakhir dengan skor 1-2 tersebut dimainkan Nonthaburi Hall, Minggu (12/4).
Pujian diberikan Hector Souto atas performa Timnas Futsal Indonesia. Terutama di babak pertama setelah mereka unggul 1-0 lewat gol dari Andres Dwi meski pada akhirnya disamakan oleh Itticha Praphaphan.
Di babak kedua, Timnas Futsal Indonesia dianggap tidak mengontrol permainan dengan baik pada awal permainan. Setelah itu, Timnas Futsal Indonesia harus kebobolan di 10 menit terakhir dari Thailand.
”Baik, bicara tentang permainan, saya pikir kami melakukan babak pertama yang luar biasa. Di babak kedua menit pertama kami tidak mengontrol permainan sebagaimana mestinya dan kemudian 10 menit terakhir mereka mencetak satu gol dan kami bermain bagus,” kata Hector Souto setelah pertandingan yang dikutip dari kanal Instagram @timnasfutsal, Senin (13/4).
Pelatih asal Spanyol tersebut menilai permainan Timnas Futsal Indonesia sangat baik. Souto juga merasa Timnas Futsal Indonesia tidak terlalu menderita saat skuadnya di kalahkan Thailand.
”Permainan bola yang bagus secara umum. Saya pikir kami tidak menderita dalam permainan dan pemain kami memiliki semangat untuk mengontrol permainan untuk menyerang bertahan dengan intensitas. Inilah yang kami butuhkan di negara kami,” tambah Souto.
Dengan kekalahan Timnas Futsal Indonesia, mereka belum mampu mempertahankan gelar ASEAN Futsal Championship 2024. Skuad Garuda juga tidak bisa menambah koleksi gelarnya di ASEAN Futsal Championship.
Selama ASEAN Futsal Championship 2026, Timnas Futsal Indonesia menampilkan permainan terbaiknya. Mereka berhasil menjadi juara Grup B dengan menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan dan mengalahkan Vietnam di semifinal.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026