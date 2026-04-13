Berani Tantang Timnas Indonesia! Emral Abus Bidik Sejarah Timor Leste di ASEAN U-17 Championship 2026

JawaPos.com–Ambisi besar dibawa Timnas Timor Leste U-17 jelang tampil di ASEAN U-17 Championship 2026. Pelatih Emral Abus terang-terangan ingin mencetak sejarah, meski harus langsung menghadapi tuan rumah Timnas Indonesia di laga pembuka.

Turnamen ASEAN U-17 Championship 2026 digelar di Jawa Timur, tepatnya di Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan Stadion Gelora Joko Samudro Gresik pada 11-24 April 2026. Ajang ini menjadi panggung penting bagi tim-tim muda Asia Tenggara untuk unjuk kualitas sejak usia dini.

Emral Abus menegaskan timnya tidak datang sekadar meramaikan kompetisi. Dia ingin anak asuhnya tampil berani dan memberi kejutan bagi lawan-lawan yang lebih diunggulkan.

”Kami datang bukan hanya sebagai peserta, tetapi ingin memberikan perlawanan kepada semua tim. Sejarah bisa saja tercipta,” kata Emral saat konferensi pers prapertandingan ASEAN U-17 Championship 2026 di Surabaya.

Pernyataan itu bukan sekadar optimisme tanpa dasar. Timor Leste sudah menjalani persiapan selama dua bulan terakhir demi tampil maksimal di turnamen ini.

Dalam proses tersebut, Emral Abus memilih pemain-pemain muda terbaik yang dimiliki Timor Leste. Seleksi dilakukan ketat agar tim yang dibawa benar-benar siap bersaing di level Asia Tenggara.

Dia melihat perkembangan signifikan dari para pemainnya selama masa persiapan. Semangat dan kerja keras menjadi nilai utama yang ditunjukkan skuad muda Timor Leste.

”Tekanan yang mereka hadapi sangat kuat, tetapi saya lihat mereka juga sangat semangat dalam latihan,” ucap Emral Abus.