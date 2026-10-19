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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 19 Oktober 2026 | 13.49 WIB

Prediksi Skor Sabah vs Borussia Dortmund: Die Borussen Siap Bangkit dan Bawa Pulang 3 Poin dari Baku

Borussia Dortmund memburu kemenangan saat menghadapi Sabah pada matchday ketiga Liga Champions 2026/2027 di Bakı Olimpiya Stadionu, Azerbaijan, Selasa (20/10/2026). (Dortmund) - Image

Borussia Dortmund memburu kemenangan saat menghadapi Sabah pada matchday ketiga Liga Champions 2026/2027 di Bakı Olimpiya Stadionu, Azerbaijan, Selasa (20/10/2026). (Dortmund)

JawaPos.com — Borussia Dortmund diprediksi membawa pulang tiga poin saat menghadapi Sabah pada matchday ketiga Liga Champions 2026/2027 di Bakı Olimpiya Stadionu, Baku, Azerbaijan, Selasa (20/10/2026) pukul 23.45 WIB.

Meski sedang mengalami penurunan performa, Die Borussen tetap diunggulkan menang 2-1 atas tuan rumah yang baru saja mencatatkan kemenangan bersejarah di kompetisi elite Eropa.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim dengan situasi berbeda menjelang pertemuan perdana mereka.

Sabah berambisi melanjutkan kejutan, sedangkan Borussia Dortmund membutuhkan kemenangan untuk mengakhiri tiga pertandingan tanpa hasil maksimal.

Sabah datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menundukkan Slavia Prague 2-0 pada pertandingan kedua fase liga.

Sebaliknya, pasukan Niko Kovac baru saja mengalami kekalahan dari Bodo/Glimt sebelum ditahan imbang Union Berlin tanpa gol.

Bisakah Sabah Kembali Menciptakan Kejutan di Liga Champions?

Sabah memiliki peluang menciptakan kejutan berikutnya setelah meraih kemenangan perdana sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Liga Champions.

Klub asal Azerbaijan tersebut berhasil mengalahkan Slavia Prague 2-0 pada 13 Oktober 2026 melalui dua gol pada babak kedua.

Kaheem Parris dan Joy-Lance Mickels menjadi pahlawan kemenangan bersejarah tersebut.

Keduanya membantu tim asuhan Valdas Dambrauskas mencatatkan gol pertama, clean sheet perdana, sekaligus tiga poin pertama di kompetisi tersebut.

Editor: Hendra
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