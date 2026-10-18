Raphinha Akui Sempat Ingin Pergi dari Barcelona Sebelum Hansi Flick Meyakinkannya Bertahan

JawaPos.com – Raphinha mengungkapkan bahwa dirinya hampir meninggalkan Barcelona pada musim panas 2024 sebelum kedatangan Hansi Flick mengubah keputusannya.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (17/10), Saat itu, pemain asal Brasil tersebut telah memantapkan niat untuk pergi, tetapi Flick menghubunginya dan meminta kesempatan untuk berbicara sebelum keputusan akhir dibuat.

Pelatih asal Jerman itu meyakinkan Raphinha bahwa dirinya akan menjadi pemain penting dalam tim dan mendapatkan kepercayaan untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Kepercayaan yang diberikan Flick berdampak besar terhadap mentalitas dan performa Raphinha di lapangan, bahkan mengubah pandangannya terhadap karier serta kehidupan pribadinya.

Pada musim 2024–25, ia mencatatkan 34 gol dan 26 assist dalam 57 penampilan, kemudian menambah 21 gol dan delapan assist dalam 33 pertandingan pada musim berikutnya.

Selain kontribusinya dalam mencetak gol, Raphinha juga dipercaya menjadi salah satu kapten Barcelona, sebuah tanggung jawab yang semakin memperkuat perannya sebagai pemimpin di ruang ganti.

Kini, Raphinha berfokus memulihkan kebugarannya setelah mengalami cedera paha saat membela tim nasional Brasil pada 29 September.

Raphinha telah kembali menjalani sebagian sesi latihan bersama tim utama dan berpeluang masuk skuad Barcelona untuk menghadapi Real Betis di LaLiga.