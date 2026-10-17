Uruguay Uji Coba Kartu Kuning Digital, Begini Cara Kerja dan Kendalanya

JawaPos.com – Seorang wasit di Uruguay menguji perangkat elektronik seukuran telepon genggam untuk menggantikan kartu kuning konvensional. Uji coba tersebut dilakukan oleh Eduardo Varela dalam pertandingan Copa Uruguay antara Nacional dan Rentistas pada Jumat (16/10).

Selama ini, wasit menggunakan kartu fisik untuk memberikan peringatan maupun mengusir pemain dari pertandingan. Keputusan tersebut kemudian dicatat secara manual sebelum informasinya dipindahkan ke sistem digital. Kehadiran perangkat elektronik ini diharapkan dapat mempermudah pencatatan keputusan disiplin sekaligus mengurangi beban administratif wasit.

Dilansir dari Reuters, perangkat tersebut dirancang untuk merekam berbagai insiden selama pertandingan, lengkap dengan penanda waktu. Pengembang berharap teknologi ini dapat mempercepat proses penyusunan dan pengiriman laporan resmi pertandingan ke platform COMET milik Asosiasi Sepak Bola Uruguay.

Berawal dari Keinginan Mendigitalisasi Pekerjaan Wasit Direktur perusahaan pengembang REFe, Mauro Sacco, mengatakan bahwa inovasi tersebut berangkat dari keinginan untuk mendigitalisasi salah satu aspek sepak bola yang masih mengandalkan metode konvensional.

“Kami ingin membawa teknologi ke satu-satunya hal dalam sepak bola yang masih analog,” kata Sacco dalam wawancara dengan radio Uruguay, El Espectador Deportes.

Menurut Sacco, gagasan itu muncul lebih dari tiga tahun lalu ketika dirinya bersama sesama direktur REFe, Diego de la Pena, menyaksikan pertandingan dalam kondisi hujan. Situasi tersebut membuat keduanya memikirkan kesulitan yang dihadapi wasit ketika harus mencatat keputusan disiplin secara manual sebelum memasukkan data ke sistem digital.

Dalam uji coba pada pertandingan resmi, Eduardo Varela menilai perangkat tersebut cukup nyaman digunakan. Namun, ia mengakui bahwa penggunaan layar digital mengurangi unsur dramatis yang selama ini melekat pada gestur wasit saat mengangkat kartu kuning.

“Anda kehilangan sedikit keajaiban dari gerakan cepat mengangkat kartu, tetapi saya pikir ini akan sangat membantu kami, terutama dalam urusan administratif,” ujar Varela.

Keterlihatan Layar Masih Menjadi Kendala Meski dinilai menjanjikan, perangkat kartu digital tersebut masih membutuhkan sejumlah penyempurnaan. Salah satu kendala yang muncul selama pengujian adalah keterlihatan layar, terutama ketika perangkat digunakan di bawah sinar matahari.