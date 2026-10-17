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Andika Rachmansyah
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 23.21 WIB

Hector Souto Minta Timnas Futsal Indonesia Bangkit saat Hadapi Peru

Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto.(Dok. Hector Souto) - Image

Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto.(Dok. Hector Souto)

JawaPos.com – Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, berharap skuad Garuda bangkit saat menghadapi Peru dalam perebutan peringkat kelima Copa das Nacoes de Futsal 2026, Minggu (18/10). Ia ingin timnya menutup turnamen dengan hasil positif.

Timnas Futsal Indonesia menelan kekalahan 0-2 dari Tanjung Verde pada laga terakhir Grup A di Max Rosenmann Arena, Sao Jose dos Pinhais, Brasil, Sabtu (17/10) pagi WIB. Hasil tersebut sekaligus memastikan skuad Garuda gagal melaju ke semifinal.

Sebelumnya, Timnas Futsal Indonesia juga harus mengakui keunggulan tuan rumah Brasil dengan skor 0-3. Dua kekalahan itu membuat Indonesia finis sebagai juru kunci Grup A tanpa meraih satu poin pun.

Hector Souto Soroti Awal Pertandingan

Souto menilai buruknya penampilan pada awal pertandingan menjadi salah satu persoalan yang harus segera dibenahi. Ia menegaskan bahwa para pemain tidak boleh kembali kehilangan fokus pada menit-menit awal saat menghadapi Peru.

“Secara keseluruhan, saya tegaskan kembali, kami tidak boleh menyia-nyiakan 10 menit pertama pertandingan seperti yang kami lakukan tadi,” kata Souto seusai pertandingan, Sabtu (17/10).

“Kemarin hal serupa juga terjadi saat melawan Brasil. Pada tiga menit pertama, kami tidak bermain bagus sampai akhirnya kami melakukan pergantian pemain dan mengubah beberapa situasi dari bangku cadangan,” sambungnya.

Souto berharap Timnas Futsal Indonesia mampu menunjukkan penampilan yang lebih baik pada laga terakhir. Namun, persiapan menghadapi Peru menjadi tantangan tersendiri karena waktu pemulihan pemain kurang dari 24 jam.

Waktu Pemulihan Pemain Jadi Tantangan

Souto berharap para pemain dapat memulihkan kondisi dengan baik agar tampil maksimal saat menghadapi Peru. Menurutnya, kesiapan fisik dan mental menjadi faktor penting untuk meraih hasil positif.

“Saya berharap besok, kami memiliki waktu kurang dari 24 jam untuk memulihkan kondisi, kami bisa tampil dalam kondisi terbaik. Bukan hanya mental, melainkan dalam kondisi terbaik dan siap bertanding,” ucapnya.

“Karena kenyataannya waktu pemulihan kami tidak cukup dan kami harus memainkan tiga pertandingan berturut-turut. Itulah kenyataan yang sedang kami jalani saat ini,” lanjut dia.

Editor: Hendra
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