Terungkap! Hukuman Manchester City dari UEFA Bocor ke Publik Jika Gagal Banding

Manchester City terancam tak bisa main di Liga Champions atau kompetisi lain di bawah naungan UEFA apabila gagal banding. (givemesport)
JawaPos.com - Manchester City bisa menghadapi hukuman berat dari UEFA jika upaya banding mereka terhadap putusan bersalah atas 114 pelanggaran keuangan mengalami kegagalan.
Klub asal Inggris tersebut telah terlibat dalam pertarungan hukum dengan Liga Premier sejak Februari 2023, dan menerima pernyataan keras dari pihak liga bersamaan dengan putusan bersalah yang dijatuhkan pada September 2026.
Man City dituduh melakukan pelanggaran serius terhadap peraturan keuangan Liga Premier, dengan daftar lengkap tuduhan mencakup periode sembilan tahun dari 2009 hingga 2018. Karena upaya banding telah diajukan dan pihak City tetap menyatakan diri tidak bersalah, kini semua pihak menantikan hasil akhirnya.
Jika vonis bersalah tetap berlaku, langkah selanjutnya adalah menentukan sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada klub yang telah delapan kali menjuarai Liga Premier tersebut. Sanksi yang dipertimbangkan mencakup denda dalam jumlah besar, larangan transfer, pengurangan poin, pencabutan gelar juara, hingga degradasi.
Liga Premier segera mengambil tindakan, mengingat masa depan klub tersebut dalam sepak bola Inggris menjadi prioritas utama. Situasi ini juga menempatkan UEFA pada posisi di mana mereka harus segera mengambil keputusan.
Secara teoretis, Man City bisa berupaya kembali ke Liga Premier jika mereka terdegradasi, lalu kembali bersaing untuk memperebutkan kualifikasi Liga Champions, Liga Europa, atau Liga Konferensi.
Namun, jurnalis asal Kolombia, Cesar Augusto Londono, mengklaim melalui platform X bahwa badan sepak bola Eropa, UEFA, siap menjatuhkan larangan jangka panjang terhadap juara Liga Champions 2023 tersebut.
"UEFA dikabarkan segera mengumumkan bahwa, jika Manchester City dinyatakan bersalah setelah proses banding, klub tersebut akan dikeluarkan dari seluruh kompetisi Eropa selama 7 hingga 10 tahun. Dengan sanksi tersebut, mereka tidak akan bisa berpartisipasi di Liga Champions, Liga Europa, maupun Liga Konferensi. Sebelumnya, klub ini dinyatakan bersalah atas 115 pelanggaran keuangan."
Jika langkah tersebut diambil, itu berarti City tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi sepak bola Eropa mana pun hingga satu dekade ke depan, terlepas dari hukuman apa pun yang mungkin mereka terima di Liga Premier.
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