Prediksi Skor Manchester City vs Ipswich Town: The Citizens Mengamuk di Etihad Stadium

Erling Haaland menjadi andalan Manchester City saat menjamu Ipswich Town pada pekan ketujuh Premier League 2026/2027 di Etihad Stadium. (Manchester City)
JawaPos.com — Manchester City diprediksi menang telak 4-0 atas Ipswich Town dalam pertandingan pekan ketujuh Premier League 2026/2027 di Etihad Stadium, Sabtu (17/10/2026) pukul 21.00 WIB.
The Citizens berambisi bangkit setelah kalah 2-4 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions, sekaligus mempertahankan rekor sempurna mereka dalam enam pertandingan awal kompetisi domestik.
Pasukan Enzo Maresca memiliki modal kuat untuk kembali meraih tiga poin, terutama dengan ketajaman Erling Haaland dan dukungan publik Etihad Stadium.
Sebaliknya, Ipswich Town datang membawa kepercayaan diri setelah mengalahkan Fulham, meskipun rapuhnya pertahanan masih menjadi persoalan serius bagi tim asuhan Gary O'Neil.
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Manchester City memiliki peluang besar melanjutkan dominasi di Premier League setelah menyapu bersih enam pertandingan pertama dengan kemenangan.
Koleksi 18 poin membuat The Citizens memimpin klasemen sementara dengan keunggulan tiga angka atas Arsenal.
Kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain pada Rabu menjadi satu-satunya noda dalam sembilan pertandingan terakhir Manchester City di semua kompetisi.
Sebelum hasil tersebut, anak asuh Enzo Maresca bahkan mencatatkan delapan kemenangan beruntun, termasuk menundukkan Liverpool 3-0 di Anfield.
Pertandingan menghadapi PSG memperlihatkan dua wajah berbeda Manchester City yang sempat tertinggal tiga gol dalam 30 menit pertama.
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