Reece Wabara: Dari Pemain Manchester City ke Pengusaha Sukses di Dunia Fesyen

JawaPos.com - Nama Reece Wabara mungkin tidak terlalu dikenal oleh penggemar sepak bola, meski pernah menjadi bagian dari akademi Manchester City.

Kariernya di lapangan hijau memang tidak berkembang sesuai harapan, tetapi keputusan meninggalkan sepak bola justru membawanya menuju kesuksesan besar di dunia bisnis.

Wabara mengakhiri karier profesionalnya pada 2017, ketika berusia 26 tahun.

Hampir satu dekade setelah meninggalkan sepak bola, mantan pemain timnas Inggris U-20 tersebut berhasil membangun bisnis fesyen yang menghasilkan omzet puluhan juta poundsterling setiap tahun.

Perjalanan Wabara menjadi pengusaha sukses bermula ketika masih berstatus pemain Manchester City.

Pada 2013, dia mulai merintis bisnis pakaian yang kemudian berkembang menjadi Maniere De Voir, sebuah merek fesyen yang dikenal dengan produk bergaya modern dan premium.

Keputusan tersebut terbukti menjadi titik balik dalam hidupnya.

Ketika peluang untuk berkembang sebagai pesepak bola semakin terbatas, Wabara justru menemukan jalan menuju kesuksesan melalui industri fesyen.