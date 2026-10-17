Bocor! 3 Poin Bukti Tak Terbantahkan Disiapkan Manchester City untuk Banding

JawaPos.com - Dunia sepak bola tengah menanti dengan penuh antisipasi untuk mengetahui hukuman apa yang akan diterima Manchester City karena melanggar peraturan keuangan Liga Inggris antara 2009 dan 2019.

Namun, ada kemungkinan klub yang bermarkas di Etihad tersebut justru terbebas dari segala sanksi.

Hal ini dikarenakan Manchester City telah mengajukan banding atas vonis awal dinyatakan bersalah. Klub tersebut tetap bersikukuh mereka tidak bersalah, dengan menegaskan mereka memiliki "kumpulan bukti komprehensif yang tidak dapat dibantah" yang akan memenangkan banding mereka.

Menanggapi kabar tersebut, sebuah pernyataan berbunyi: "Manchester City FC merasa kecewa sekaligus terkejut dengan pendapat Komisi Liga Premier yang diterbitkan hari ini. Klub tidak bersalah atas tuduhan yang dilayangkan oleh Liga Premier, dan terdapat kumpulan bukti komprehensif yang tidak dapat dibantah untuk mendukung seluruh posisi klub terkait kasus ini."

"Oleh karena itu, klub akan terus berupaya dengan gigih—dan jika diperlukan, secara proaktif—di setiap forum regulasi maupun hukum yang relevan."

Sebuah laporan dari The Telegraph kini mengungkap apa yang akan digunakan oleh Manchester City sebagai "bukti yang tidak dapat dibantah" untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah.

Man City Akan Menyatakan Adanya 'Ketidakkonsistenan Mendasar' dalam Temuan Komisi Independen

Laporan dari The Telegraph menjelaskan tim hukum Man City akan berupaya menunjukkan adanya 'kesalahan mendasar' dalam pengujian yang dilakukan oleh komisi independen terhadap kasus Liga Premier, menyusul tuduhan klub tersebut telah menggelembungkan pendapatan hingga lebih dari GBP 900 juta.