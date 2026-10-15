Vitinha Tegaskan PSG Tim Lengkap Usai Hajar Manchester City 4-2

JawaPos.com – Vitinha menegaskan kualitas Paris Saint-Germain (PSG) setelah timnya mengalahkan Manchester City dengan skor 4-2 di Liga Champions. Pertandingan tersebut berlangsung di Etihad Stadium, Kamis (15/10/2026).

Gelandang timnas Portugal itu mengaku puas dengan penampilan PSG. Meski meraih kemenangan penting di kandang lawan, Vitinha menilai masih ada sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki, terutama pada babak kedua.

"Saya merasa baik, seperti seluruh tim. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus. Sangat sulit bermain di sini, tetapi kami memiliki babak pertama yang luar biasa. Wajar jika di babak kedua mereka melakukan beberapa perubahan. Kami tidak berhasil menemukan posisi yang tepat untuk menekan mereka setelah itu. Itu kunci bagi mereka untuk mendekati gawang kami.

"Kami harus memperbaiki beberapa hal negatif dari babak kedua, tetapi ini adalah kemenangan yang sangat pantas," kata Vitinha, dikutip dari laman resmi UEFA, Kamis (15/10/2026).

Menurut Vitinha, PSG sebenarnya memiliki peluang untuk mencetak lebih banyak gol pada babak pertama. Ia menilai timnya telah menunjukkan kualitas dan kelengkapan skuad yang menjadi modal penting untuk bersaing di level tertinggi.

"Kami memiliki banyak peluang di babak pertama dan bahkan bisa mencetak lebih banyak gol. Kami terus membuktikan bahwa kami adalah tim yang sangat bagus dan tim yang lengkap. Kami telah melakukannya selama dua tahun terakhir dan kami mencoba untuk terus seperti ini.

"Tetapi, masih ada jalan panjang menuju akhir. Jika kami terus seperti ini, kami akan mendapatkan hasil yang bagus," jelas Vitinha.

Pemain berusia 26 tahun tersebut juga mengungkapkan kebanggaannya terhadap seluruh anggota skuad PSG. Menurut dia, kontribusi pemain inti maupun pengganti menjadi salah satu kekuatan tim dalam menjaga performa.

"Kami bangga dengan tim ini: para pemain yang menjadi starter dan para pemain pengganti. Kami telah menunjukkan bahwa itulah yang membuat tim menjadi lengkap dan itulah kekuatan kami. Sangat sulit untuk mempertahankan performa seperti ini dalam waktu yang lama," pungkas Vitinha.