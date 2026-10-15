Alasan Suporter Manchester City Membawa Balon Pisang ke Anfield

JawaPos.com - Pertandingan Liverpool melawan Manchester City di Anfield tidak hanya diwarnai rivalitas panas di atas lapangan. Di tengah suasana penuh permusuhan dari pendukung tuan rumah, suporter tim tamu justru mencuri perhatian dengan aksi yang terbilang unik: membawa dan mengacungkan balon berbentuk pisang.

Laga tersebut menjadi pertandingan pertama Manchester City di Liga Premier sejak klub dinyatakan bersalah atas pelanggaran serius terhadap peraturan keuangan. Situasi itu membuat sambutan dari pendukung Liverpool di Anfield dipenuhi ejekan, nyanyian bernada sindiran, serta spanduk yang menyuarakan tuduhan terhadap The Citizens.

Namun, para pendukung City yang datang ke stadion tidak tinggal diam. Mereka menunjukkan sikap menantang dengan membawa ratusan balon pisang berwarna kuning ke tribun tim tamu.

Bagi penonton yang tidak mengetahui latar belakangnya, pemandangan tersebut mungkin terasa aneh. Akan tetapi, aksi itu bukan sekadar lelucon spontan. Balon pisang memiliki sejarah panjang dalam budaya suporter Manchester City, bahkan sudah muncul sejak era 1980-an.

Berawal dari Musim 1987/1988 Melansir ESPN, tradisi balon pisang Manchester City konon bermula pada musim 1987/1988.

Saat itu, City baru saja terdegradasi dari Divisi Pertama Inggris, yang ketika itu merupakan kasta tertinggi sepak bola Inggris. Suasana klub dan pendukungnya tentu tidak sedang baik-baik saja setelah mengalami kemunduran tersebut.

Di tengah situasi itu, seorang suporter City dikabarkan membawa balon pisang berukuran besar ke Maine Road, stadion kandang mereka saat itu, untuk mencairkan suasana dan menghibur para penonton.

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Aksi sederhana tersebut kemudian berkembang menjadi tradisi yang mudah dikenali. Kehadiran seorang pemain bernama Imre Varadi turut memperkuat hubungan antara pisang dan identitas suporter City.